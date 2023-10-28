25.10.2023, 11:55 65401
Границы консульских округов пересмотрят Россия и Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия намерены изменить границы консульских округов.
Соответствующий протокол к соглашению между правительствами двух стран об открытии консульства РК в Астрахани и консульства РФ в Уральске размещен на портале "Открытые НПА" до 8 ноября 2023 года.
Постановлением территорию Мангистауской области предполагается исключить из состава консульского округа генерального консульства РФ в Уральске.
В то же время в состав консульского округа генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани будут включены территории:
- Республики Дагестан;
- Республики Ингушетия;
- Кабардино-Балкарской Республики,
- Республики Калмыкия;
- Республики Северная Осетия - Алания;
- Чеченской Республики;
- Ростовской области;
- Краснодарского и Ставропольского края.
Из состава округа планируется исключить территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.
В пояснительной записке к документу говорится, что вносимые изменения позволят развивать сотрудничество России и Казахстана.
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26.10.2023, 13:53 41931
По итогам саммита ШОС подписано 14 документов
В частности, утвержден план мероприятий по проведению Года экологии ШОС в 2024 году
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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита подписали 14 совместных документов.
Как сообщает 24.kg, подписаны следующие документы:
- Совместное коммюнике премьер-министров государств - членов ШОС;
- Решение СГП об отчете секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества;
- Решение СГП о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета за 2022 год;
- Решение СГП о бюджете ШОС на 2024 год;
- Решение СГП о финансовых правилах ШОС;
- Решение СГП о положении о денежном содержании, гарантиях и компенсациях должностных лиц постоянно действующих органов ШОС;
- Решение СГП о докладе комиссии внешних аудиторов государств - членов ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
- Решение СГП о плане мероприятий по реализации концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств - членов ШОС (Ташкент, 2 ноября 2019 года);
- Решение СГП о штатном расписании секретариата ШОС;
- Решение о штатном расписании исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение СГП о концепции цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС;
- Протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года;
- Инициатива по изучению перспектив сотрудничества между министерствами и ведомствами государств - членов ШОС, отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, в сфере цифровой торговли (принимается без подписания);
- План мероприятий по проведению Года экологии ШОС в 2024 году.
Напомним, на сегодняшнем заседании премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал к упрощению таможенных процедур в ШОС. Он считает, что нужно сделать все возможное для развития электронной коммерции, в первую очередь это касается именно таможенных процедур.
Напомним, в июле страны Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации. На 23-м саммите Иран стал официальным девятым членом организации. Монголия и Беларусь присоединятся к организации в следующем году.
26.10.2023, 11:32 45396
Заседание совета глав правительств стран ШОС началось в Бишкеке Дополнено
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане началось заседание в расширенном составе совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
В заседании принимает участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Перед открытием заседания прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме, сообщает РИА Новости.
В ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах. Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - пишет агентство.
Безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения кыргызской столицы переведены на онлайн-обучение.
Дополнено 26.10.23, 12.09
На заседании премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал к упрощению таможенных процедур в ШОС. Он считает, что нужно сделать все возможное для развития электронной коммерции. И в первую очередь это касается именно таможенных процедур, сообщает 24.kg.
Предложение о развитии дальнейшего сотрудничества поддержал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. По его словам, одним из самых важных векторов в сфере партнерства государств ШОС является развитие транспортных коридоров. А Иран - это территория транзитных и логистических возможностей, которыми страна готова поделиться с партнерами по организации.
Коридоры Север - Юг и Восток - Запад позволят наладить торговлю между странами Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Кавказа, Россией, Черным морем и Европой", - отметил он.
Мохаммад Мохбер подчеркнул, что переходить нужно к торговле в национальной валюте и стараться больше пользоваться валютой, основанной на новых технологиях.
В свою очередь премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что следует решительно противостоять попыткам внешнего вмешательства и блоковой конфронтации. Он считает, что нужно усовершенствовать механизм ШОС по реагированию на угрозы безопасности.
Напомним, в августе на заседании Совета нацкоординаторов ШОС в Алматы обсудили модернизацию организации.
Ранее, в июле, страны Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации. На 23-м саммите Иран стал официальным девятым членом организации. Монголия и Беларусь присоединятся к организации в следующем году.
25.10.2023, 15:03 62776
Эродоган и главы других государств поздравили Токаева с Днем Республики
Поздравительные телеграммы и письма продолжают поступать
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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает Акорда.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником и пожелал братскому народу благополучия и процветания.
Я рад видеть, что наши отношения, основанные на общности языка, истории и культуры, поступательно расширяются в духе стратегического партнерства, развиваясь и обогащаясь новыми сферами сотрудничества. Уверен, что связи между Турцией и Казахстаном будут укрепляться и впредь благодаря нашим совместным усилиям. Рад буду встрече с вами на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане", - говорится в телеграмме.
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова пожелала успехов Касым-Жомарту Токаеву в реализации реформ, направленных на развитие стабильного, справедливого и процветающего Казахстана. Она выразила уверенность, что благодаря взаимному сотрудничеству, основанному на уважении принципов международного права, страны вместе преодолеют сегодняшние вызовы.
Президент Республики Сербия Александр Вучич в своей телеграмме отметил традиционно дружественные отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и понимании. Лидер Сербии высказал надежду на дальнейшее углубление взаимоотношений в интересах и на благо двух народов.
Свои поздравления также направили президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и другие.
Поздравительные телеграммы и письма продолжают поступать.
21.10.2023, 15:08 128561
В пострадавший от землетрясения Афганистан прибыли 27 вагонов гумпомощи из Казахстана
В гуманитарном грузе содержатся рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, теплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати
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Кабул. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территорию железнодорожной станции "Хайратон" (провинция Балх, Афганистан) прибыла очередная партия казахстанской гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в афганской провинции Герат, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
Гуманитарный груз от Казахстана Афганистану состоит из 27 вагонов общим весом 1662 тонны. В нем содержатся рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, теплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати.
Заместитель губернатора провинции Балх А. Идрисс от лица афганского народа выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, правительству и народу Казахстана за регулярную и оперативную гуманитарную помощь, отметив наличие крепких дружественных связей между народами двух стран", - рассказали в МИД РК.
Напомним, сильное землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
Для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС Казахстана.
20.10.2023, 10:20 144481
Безвиз с Китаем начнет действовать с 10 ноября
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года, сообщает Sputnik.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
В этот день вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Граждане Казахстана смогут въезжать в КНР на период, не превышающий 30 дней с момента пересечения границы, суммарно 90 дней в течение полугода.
Напомним, в начале октября сенат ратифицировал соглашения между Казахстаном и Китаем об обмене информацией в отношении граждан.
Ранее в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований.
Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций назвал преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем.
18.10.2023, 15:22 179926
Токаев: Казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного стратегического партнерства
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел переговоры с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, сообщает Акорда.
Как отметил глава государства, казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Существенную роль в этом сыграли регулярные встречи на высшем уровне, на которых закладываются основы дальнейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
Президент Казахстана высоко оценил прогресс в социально-экономическом развитии КНР и результаты эффективной политики китайского лидера.
Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь" и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим. Ваша страна уверенно приближается к достижению высокой цели - стать самой передовой и лидирующей мировой державой. Убежден, под мудрым руководством председателя Си КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая и продвижении концепции "единой судьбы человечества", - отметил президент.
Ван Хунин в свою очередь дал высокую оценку развитию казахско-китайских отношений.
Бурное развитие и постоянное повышение уровня жизни в Казахстане под вашим руководством произвело на меня очень глубокое впечатление. Сегодня утром вы выступили с замечательной речью на церемонии открытия III форума "Один пояс, один путь", выдвинули целый ряд важных предложений по сотрудничеству. Можно сказать, что за 10 лет стратегического партнерства в рамках инициативы "Один пояс, один путь" при усилиях всех сторон мы достигли больших результатов. Вы поддерживаете постоянные тесные контакты с господином Си Цзиньпином и провели много встреч с ним. Также вы вместе открыли новое "золотое 30-летие" китайско-казахских отношений. Китайская сторона готова вместе продвигать сотрудничество в духе реализации важных договоренностей лидеров двух стран", - заверил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о проводимых в двух странах всесторонних реформах. Собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.
Напомним, сегодня президент Казахстана выступил на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Он заверил, что в новом десятилетии инициативы Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха.
18.10.2023, 10:37 186226
Парламент принял закон о начислении детям средств из Нацфонда
Предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис согласился с поправками сената в закон о выплатах детям из Нацфонда. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Поправки по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования инициировали парламентарии. Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям". В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября.
17.10.2023, 20:24 180261
Токаев прибыл на официальный прием Си Цзиньпина
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций - участников III Форума высокого уровня "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства на полях Форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в неформальной обстановке побеседовал с президентом Индонезии Джоко Видодо, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества.
Ранее президент РК провел встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Токаев также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?