Граждане ЕАЭС смогут дистанционно работать на казахстанских предприятиях

Фото: МТСЗН РК

НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о внесении изменений в Трудовой кодекс РК. Поправки дают гражданам ЕАЭС возможностях дистанционно работать на казахстанских предприятиях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в Трудовой кодекс РК были внесены изменения, позволяющие гражданам государств-членов ЕАЭС осуществлять трудовую деятельность дистанционно на предприятиях, расположенных на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе отсутствуют нормы, регламентирующие, законодательство какой страны должно применяться работодателем, принявшим гражданина государства-члена ЕАЭС для осуществления дистанционной трудовой деятельности.

В связи с этим в настоящее время в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вырабатываются предложения о необходимости урегулирования правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если работодатель зарегистрирован на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Кроме того, в Трудовой кодекс РК внесены поправки, упрощающие порядок перевода работников с обычного режима работы на дистанционный в период ЧС, ЧП и других ограничительных мер. Также улучшены возможности использования смешанного режима работы, при котором чередуется дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности. Наряду с этим, прописаны права и обязанности работодателя и работника в рамках смешанного и дистанционного режимов работы и ряд других изменений.

Напомним, в начале сентября парламент Казахстана принял ратификацию протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС.

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