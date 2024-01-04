03.01.2024, 17:26 9071
Хакер Кислицин передан представителям российских правоохранительных органов
Казахстан передал Кислицина российской стороне 21 декабря
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании, сообщает РИА Новости.
21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.
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03.01.2024, 10:22 12896
В 2024 году Казахстан будет председательствовать в нескольких международных организациях
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.
Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. Наши приоритеты неизменны - это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста. Будучи министром иностранных дел в течение десяти лет, я принимал самое непосредственное участие в разработке этих приоритетов. В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями", - сказал президент.
Он отметил, что Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий, широкими возможностями в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях. Именно поэтому в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии, повышается востребованность диалоговой площадки С5+.
Активное развитие отношений стран региона с влиятельными внешними игроками было бы невозможно без регулярного и доверительного диалога на высшем уровне. В этом плане за последние годы достигнут значительный прогресс, продуктивными стали ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. К слову, в этом году Казахстан проведет у себя очередное заседание встречи такого формата", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что в 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов.
2024 год пройдет под знаком председательства Казахстана в нескольких влиятельных региональных и международных организациях и объединениях. Важным событием станет "Международный форум Астана" в июне текущего года с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. На этой площадке традиционно обсуждаются такие общемировые проблемы, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Большое значение имеет договоренность с Францией о совместной организации на полях Генеральной ассамблеи ООН Международного форума One Water Summit, который призван внести вклад в глобальную климатическую повестку", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, в текущем году большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников.
Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами - наследниками номадической цивилизации Великой степи", - отметил он.
Также президент сообщил, что полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей.
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов", - сообщил глава государства.
Кроме того, президент анонсировал расширенное заседание правительства, которое состоится в скором времени. На нем будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.
Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной. Таким образом, в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах", - подчеркнул Токаев.
Как сообщалось ранее, 5 июля 2023 года Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года.
С 1 января 2024 года председательство в ОДКБ и в Международном фонде спасения Арала перешло к Казахстану.
02.01.2024, 13:07 19121
Пять новых стран присоединились к БРИКС
Всего в 2023 году заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2024 года БРИКС расширяется за счет присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ.
1 января 2024 года объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, расширяется за счет присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Всего в 2023 году заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран, информирует RT.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС. Ожидается, что саммит БРИКС пройдет в октябре 2024 года в Казани.
Напомним, в августе прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс" заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.
25.12.2023, 19:37 70386
Во главу угла ставятся интересы Казахстана - в МИД РК ответили на критику Ирана
В МИД РК ответили на критику Ирана из-за сотрудничества с Израилем
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на критику Ирана из-за сотрудничества Казахстана с Израилем.
К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы", - сказал представитель МИД РК.
25.12.2023, 18:24 71721
МИД: Казахстан продолжает развивать сотрудничество с Россией
Важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае, заявил Смадияров
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать прагматичное многоплановое сотрудничество Россией, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Результативными были переговоры в ходе визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в РФ и визит в Астану президента РФ Владимира Путина", - заявил он.
Айбек Смадияров также подчеркнул, что важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае.
В ходе официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Россию подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами. Проведено 10 заседаний совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства.
25.12.2023, 14:05 74416
Токаев поздравил президента Кыргызстана с 20-летием установления союзнических отношений между двумя странами
Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана, в которой от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, сообщат Акорда.
Договор 2003 года ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений, заложил прочную договорно-правовую основу для эффективного продвижения наших многогранных межгосударственных связей. Свидетельством этому служат активный политический диалог на всех уровнях, динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесная кооперация двух стран на международной арене", - говорится в телеграмме.
Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.
24.12.2023, 19:07 80916
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Президент Казахстана пожелал коллеге новых успехов и крепкого здоровья
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Баку. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 24 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президенты Азербайджана и Казахстана подчеркнули, что дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах.
В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре 2023 года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в 2024 году придаст импульс всестороннему развитию отношений.
21.12.2023, 13:49 105181
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, получившего неправомерный доступ к данным компании
Кислицин неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и требовал выплат за нераспространение информации
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Москва. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения его к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре России.
Хакера Никиту Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".
Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. После этого было произведено их копирование. Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре РФ.
Запрос о выдаче обвиняемого направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.
Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче Кислицина", - отметили в российском ведомстве.
Федеральной службе исполнения наказаний поручено принять и доставить обвиняемого на территорию Российской Федерации.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.
21.12.2023, 11:04 105016
Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН единогласно была принята резолюция о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Это одиннадцатая по счету резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Семипалатинскому региону, первая из которых была принята в 1997 году. 85 стран - членов ООН выступили соавторами резолюции.
Одобренная резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством озабоченности международного сообщества долгосрочными последствиями ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп", - отметили в МИД РК.
В документе признается важная роль правительства Казахстана в выделении внутренних ресурсов для содействия удовлетворению потребностей Семипалатинского региона, а также звучит призыв к международному сообществу "оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ и проектов лечения и обслуживания пострадавшего населения, а также в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе".
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