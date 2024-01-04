Хакер Кислицин передан представителям российских правоохранительных органов

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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в - В текущем году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.





Проводя сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, Казахстан защищает национальные интересы и решает стоящие перед нами стратегические задачи. Наши приоритеты неизменны - это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста. Будучи министром иностранных дел в течение десяти лет, я принимал самое непосредственное участие в разработке этих приоритетов. В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно развивать взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами и, прежде всего, соседями", - сказал президент.





Он отметил, что Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с собственным видением геополитических реалий, широкими возможностями в торговле, инвестициях, бизнесе, инновациях. Именно поэтому в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии, повышается востребованность диалоговой площадки С5+.





Активное развитие отношений стран региона с влиятельными внешними игроками было бы невозможно без регулярного и доверительного диалога на высшем уровне. В этом плане за последние годы достигнут значительный прогресс, продуктивными стали ежегодные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. К слову, в этом году Казахстан проведет у себя очередное заседание встречи такого формата", - сказал Токаев.





Глава государства отметил, что в 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов.





2024 год пройдет под знаком председательства Казахстана в нескольких влиятельных региональных и международных организациях и объединениях. Важным событием станет "Международный форум Астана" в июне текущего года с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. На этой площадке традиционно обсуждаются такие общемировые проблемы, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Большое значение имеет договоренность с Францией о совместной организации на полях Генеральной ассамблеи ООН Международного форума One Water Summit, который призван внести вклад в глобальную климатическую повестку", - сообщил он.





Кроме того, по его словам, в текущем году большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников.





Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами - наследниками номадической цивилизации Великой степи", - отметил он.





Также президент сообщил, что полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей.





В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов", - сообщил глава государства.





Кроме того, президент анонсировал расширенное заседание правительства, которое состоится в скором времени. На нем будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.





Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной. Таким образом, в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах", - подчеркнул Токаев.





Как сообщалось ранее, 5 июля 2023 года Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года.



