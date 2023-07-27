В Генпрокуратуру РК поступил запрос России на выдачу Кислицина

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил - Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил РИА Новости начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков.





Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщала, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку, и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал, что генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в США. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщил, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.





Относительно задержания в Алматы гражданина России Кислицина Никиты Игоревича сообщаем, что намерение требовать его выдачу подтвердили США и Россия. На сегодня экстрадиционный запрос российской стороны находится на стадии рассмотрения. От американской стороны запрос пока не поступил", - сообщил Суиндиков.





По его информации, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления.





Генеральная прокуратура рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства", - добавил представитель Генпрокуратуры.





Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.





Байжанов ранее заявил, что Кислицин имеет право запросить в Казахстане убежище. В этом случае компетентные органы республики могут в течение трех месяцев рассматривать это ходатайство, а сроки выполнения экстрадиционных запросов в это время должны будут быть продлены.