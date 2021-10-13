Индия предложила Казахстану взаимно признать сертификаты вакцинации

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Индии передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от премьер-министра Нарендры Моди, который рассматривает центрально-азиатский регион в качестве важного направления сотрудничества. В данном контексте индийский дипломат передал приглашение президенту Казахстана совершить визит в Индию в следующем году.

Президент также отметил важность восстановления авиасообщения между двумя государствами, что придаст импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Индией.

Отдельное внимание во время беседы было уделено вопросам преодоления последствий пандемии. Глава государства рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Токаев отметил важность участия Индии в сегодняшней министерской встрече СВМДА, выразив признательность руководству этой страны за поддержку казахстанских инициатив.

Джайшанкар прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА.

Токаев встретился с главами МИД России и Туркменистана

Previous Next НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министров иностранных дел России и Туркменистана Сергея Лаврова и Рашида Мередова, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как сообщалось ранее, руководители внешнеполитических ведомств прибыли в Нур-Султан для участия в шестой встрече стран-участниц СВМДА. В ходе встречи с главой МИД России были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу. Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране. Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии. На встрече с Мередовым президент отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации. Токаев выразил признательность туркменскому дипломату за участие в 6-м заседании Совета министров иностранных дел СВМДА и поддержку казахстанских инициатив. В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане. Рашид Мередов поблагодарил главу государства за теплый прием и передал ему приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства. Напомним, сегодня глава государства также принял министра иностранных дел Индии, который выступил с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации Ранее сообщалось, что в Нур-Султане прошла встреча глав делегаций, участвующих в работе 6-го заседания Совета министров иностранных дел СВМДА. На заседании Казахстан подал заявку на новый срок председательства в организации на 2022-2024 годы.

Страны СВМДА не достигли консенсуса по итоговой декларации - МИД

НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Страны СВМДА на шестой встрече министров иностранных дел, которая прошла в Нур-Султане, не достигли консенсуса по тексту итоговой декларации, передает KAZAKHSTAN TODAY. Я бы хотел объявить, что, несмотря на усилия председательства и большую работу по консультациям со странами-участницами,.. консенсуса по тексту проекта декларации достичь не удалось. Поэтому председательство выпустит информацию по результатам шестой министерской встречи с восприятием результатов данной встречи. Это заявление будет выпущено через секретариат и распределено среди всех государств-членов", - сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин. В то же время министры иностранных дел стран СВМДА приняли заявление по Афганистану, которое содержит в себе несколько аспектов. Стороны сошлись во мнении, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА. Об этом сообщил исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай. По его словам, многие участники конференции выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Чем быстрее завершится переходный процесс в этой стране, чем быстрее она будет вовлечена в межрегиональные процессы, тем раньше можно будет говорить о стабилизации ситуации, а затем и вовлечении Афганистана в региональные процессы", - рассказал Сарыбай. Ранее сообщалось, что Казахстан подал заявку на новый срок председательства в СВМДА на 2022-2024 годы.

Казахстан подал заявку на новый срок председательства в СВМДА на 2022-2024 годы