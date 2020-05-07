Инициатива президента об институте парламентской оппозиции закреплена законодательно - Нигматулин

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Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил законодательные поправки в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также по вопросам парламентской оппозиции, передает Kazakhstan Today.

На законодательном уровне закрепляются понятия "парламентское большинство" и "парламентская оппозиция". Также предусматривается механизм, гарантирующий избрание депутатов от парламентской оппозиции на должности председателя одного из постоянных комитетов мажилиса и секретарей двух комитетов палаты", - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Законопроекты разработаны депутатами в соответствии с поручением президента Казахстана о необходимости формирования института парламентской оппозиции.

Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, законодательное закрепление самого понятия "парламентская оппозиция" открывает принципиально новую страницу в истории казахстанского парламентаризма.

Сегодня в соответствии с установками президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева сделан ещё один важный шаг в укреплении демократии в нашей стране. Можно сказать, что этим законопроектом положено начало очень значимого и необходимого процесса по формированию института парламентской оппозиции", - отметил Нурлан Нигматулин.

По его словам, развитие этого направления будет осуществляться с учётом опыта зарубежных стран. Вместе с тем во внимание будет принята и специфика казахстанской практики государственного и партийного строительства.

В перспективе и само законодательство, и практика его применения будут совершенствоваться как в интересах граждан, так и общества в целом, - заключил спикер.

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