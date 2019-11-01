Институт внешнеполитических исследований создан при МИД РК

Первое заседание совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" состоялось накануне. Совет директоров возглавил помощник президента РК Маулен Ашимбаев.
Основной задачей Института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, анализ актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности, сообщила пресс-служба МИД РК.
Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.
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