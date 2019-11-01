Институт внешнеполитических исследований создан при МИД РК

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - При Министерстве иностранных дел Казахстана создан Институт внешнеполитических исследований, передает Kazakhstan Today.

Первое заседание совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" состоялось накануне. Совет директоров возглавил помощник президента РК Маулен Ашимбаев .

Основной задачей Института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, анализ актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности, сообщила пресс-служба МИД РК.

Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.

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