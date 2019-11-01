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Институт внешнеполитических исследований создан при МИД РК

31.10.2019, 11:43 12772
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - При Министерстве иностранных дел Казахстана создан Институт внешнеполитических исследований, передает Kazakhstan Today.
 
Первое заседание совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" состоялось накануне. Совет директоров возглавил помощник президента РК Маулен Ашимбаев.
 
Основной задачей Института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, анализ актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности, сообщила пресс-служба МИД РК.
 
Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.
 

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