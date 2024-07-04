Инвестиции, промышленность, энергетика и логистика: Токаев и Алиев обсудили ход реализации совместных проектов  

Фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом

Фото: Акорда

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сообщает Акорда.





Глава государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.





С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей", - отметил глава государства.





В свою очередь глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.





Фото: Акорда





Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.





В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.



