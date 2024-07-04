Токаев: Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения

Токаев и Рахмон рассмотрели аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.





В ходе встречи Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны.





Именно Ваше участие имеет особое значение, поскольку Вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным", – отметил президент.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. По его словам, Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.





Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.





Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.



