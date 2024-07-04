В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ШОС

По итогам Астанинского саммита Казахстан передаст председательство в ШОС китайской стороне

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершает свое председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведением заседания глав государств - членов ШОС 3-4 июля 2024 года в Астане. Для участия в саммите в столицу Казахстана прибывают высокопоставленные гости.





В мероприятии примут участие лидеры и высокопоставленные чиновники входящих в объединение государств. Также ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.





Сегодня в Астану прилетел президент России Владимир Путин. В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства.





правительство РК





Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту.





Акорда





Также в столицу Казахстана прибыл генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.









На саммите будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.





Как сообщил в интервью 24.kz национальный координатор от Казахстана по вопросам деятельности ШОС Мурат Мукушев, будут проведены заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча в формате ШОС+. На этой встрече помимо государств - членов ШОС будут принимать участие наблюдатели, партнеры по диалогу, гости председательствующей стороны, а также ряд руководителей международных организаций. В целом ожидается порядка 20 глав государств и руководителей международных организаций.





Дополнено 03.07.2024, 11.00





Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прилетел в Астану на саммит ШОС, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Фото: telegram/UKIMET





Ухнаагийна Хурэлсуха в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев. Президент Монголии примет участие в саммите ШОС, который состоится в Астане 3-4 июля", - проинформировали в пресс-службе.





Дополнено 03.07.2024, 16.10





Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыли в Астану для участия в саммите ШОС. В столичном аэропорту их встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.





Дополнено 03.07.2024, 17.00





Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, информирует пресс-служба правительства.





Также подчеркивается, что в столичном аэропорту президента Кыргызстана встретил глава правительства РК Олжас Бектенов.





Дополнено 03.07.2024, 17.30





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, сообщает пресс-служба правительства.





Борт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Астане. В столичном аэропорту турецкого лидера встретил премьер-министр Олжас Бектенов", - проинформировали в пресс-службе.





Дополнено 03.07.2024, 18.47





Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС. Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.





Дополнено 03.07.2024, 21.31





Самолет президента Беларуси приземлился в Астане. В столичном аэропорту Александра Лукашенко встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев. Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.





Также вечером в столицу прибыл исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.





Как сообщалось ранее, в саммите ШОС также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.





ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.





За 5 лет товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив $66 млрд. В январе-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил $19,1 млрд. За аналогичный период товарооборот РК с РФ составил $7,4 млрд.