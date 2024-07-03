02.07.2024, 12:51 20996
Президент Токаев встретил в аэропорту лидера КНР Си Цзиньпина
Фото: Акорда
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке", - сообщает пресс-служба президента.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это второй визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан менее чем за два года.
Ранее посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо в интервью казахстанским СМИ рассказал о визите лидера КНР в Казахстан.
Напомним, саммит посетит еще один высокий гость - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 3-4 июля Антониу Гутерриш посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН.
Учитывая количество высокопоставленных гостей, на время проведения саммита с 00.01 2 июля до 23.59 4 июля в четырех городах Казахстана вводится "желтый" уровень террористической опасности. Правовой режим устанавливается на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц. Также во время проведения мероприятия в столице перекроют часть улиц и запретят парковать на них автомобили. Кроме того, в Астане не будут работать дошкольные учреждения, а до 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора переведут на удаленный формат работы.
новости по теме
03.07.2024, 19:35 2401
Президент РК и эмир Катара обсудили перспективы укрепления двусторонних связей
Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим с РК общие цели и устремления.
Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы", - отметил президент.
В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.
Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит еще выполнить большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей", - подчеркнул эмир Катара.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.
03.07.2024, 19:13 4456
Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.
В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.
Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру", - сказал Генеральный секретарь ООН.
Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.
03.07.2024, 17:32 7381
Инвестиции, промышленность, энергетика и логистика: Токаев и Алиев обсудили ход реализации совместных проектов
Фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.
С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей", - отметил глава государства.
В свою очередь глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.
Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.
В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
03.07.2024, 16:38 8026
Токаев: Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения
Токаев и Рахмон рассмотрели аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.
В ходе встречи Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны.
Именно Ваше участие имеет особое значение, поскольку Вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным", – отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. По его словам, Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.
Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.
Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
Напомним, в Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ШОС.
03.07.2024, 15:32 11306
Экономика, образование, туризм, безопасность - о чем говорили главы Казахстана и Китая
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении двусторонних переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что они вместе с председателем Китая и впредь будут направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.
Только что мы с председателем Си Цзиньпином подписали совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин - один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов", - сказал глава государства.
Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16 % и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.
На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок", - отметил президент.
Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.
В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан - Китай (...) Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений", - сказал глава государства.
Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 % и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и "Хоргос - Восточные ворота". Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз - Бахты", - поделился президент.
Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.
В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн", - подчеркнул лидер Казахстана.
По мнению Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.
Нынешний государственный визит председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое - открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы договорились открыть в Казахстане вторую Мастерскую Лу Бань. Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана", - сказал глава государства.
Как сообщил президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма.
В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате "Центральная Азия - Китай". Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира", - заявил президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с председателем Си Цзиньпином.
Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового "золотого 30-летия" будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит председателя Китая послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства", - подытожил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на высшем уровне было подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.
03.07.2024, 13:11 13391
Наша позиция в отношении политики "одного Китая" остается неизменной - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Позиция Казахстана в отношении политики "одного Китая" остается неизменной, заявил на переговорах в расширенном составе с китайским лидером Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что рассматривает государственный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений. Можно уверенно заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый "золотой период" развития", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что в прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 млрд долларов - это рекордный показатель.
В настоящее время реализуются 45 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и транзита, "зеленой" экономики, сельского хозяйства и других. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.
Он добавил, что Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.
Наша позиция в отношении политики "одного Китая" остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с "силами трех зол" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран", - подчеркнул Токаев.
Он назвал Китай крупнейшим торговым партнером Казахстана.
У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 млрд долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит Год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах", - заявил глава государства.
В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что является свидетелем динамичного развития Казахстана.
Дружба наших стран пустила корни со времен древнего Шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий. В результате 32 лет сотрудничества с момента установления дипломатических отношений наши двусторонние связи вышли на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность. Хотел бы подтвердить: как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития", - отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР поддержал конструктивную роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм, и подтвердили готовность оказать всемерное содействие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов.
Также Токаев и Си Цзиньпин обменялись мнениями по вопросам углубления межрегиональной кооперации и расширения культурно-гуманитарных контактов.
Глава Казахстана поддержал открытие филиала Пекинского университета языка и культуры и мастерской Лу Бань и заявил, что расширение научно-образовательных связей между двумя странами соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства.
Дополнено 03.07.2024, 14.50
По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное заявление.
В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы:
1. Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением "Партия "AMANAT" и Коммунистической партией Китая;
2. Дорожная карта по реализации программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по расширению трансграничной железной дороги между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой;
5. Меморандум между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок;
6. Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;
8. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обучения китайскому языку;
9. Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом;
10. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;
11. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной космической администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции;
13. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения;
14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);
15. Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики;
16. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики;
17. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики;
18. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития Китайской Народной Республики о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий;
19. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая;
20. Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества в области статистики;
21. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);
22. Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);
23. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и "Жэньминь Жибао";
24. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Центральным телевидением Китая;
25. Соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий;
26. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. "О создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах";
27. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) Китайской Народной Республики "О совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства";
28. Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китайской Народной Республики;
29. Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С.Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования;
30. Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане;
31. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.
Ранее стороны провели переговоры в узком составе.
Напомним, сегодня в Астану продолжают прибывать высокопоставленные гости для участия в саммите ШОС, на котором Казахстан передаст председательство в ШОС китайской стороне.
03.07.2024, 12:58 15411
Развитие международных транспортных коридоров обсудил Сагинтаев с генсеком ШОС Чжан Мином
Глава коллегии ЕЭК предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран - участниц ШОС и совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и ШОС в рамках меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС.
Сагинтаев предложил подписать документ на полях Евразийского экономического форума, который пройдет осенью этого года в Армении. Он также подчеркнул заинтересованность государств ЕАЭС в развитии международных транспортных коридоров, мультимодальных и контейнерных перевозок, цифровизации грузоперевозок в регионе и предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран - участниц ШОС и совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС.
Стороны также рассмотрели инициативу ЕЭК о проведении в штаб-квартире ШОС "дней ЕАЭС".
Это мероприятие, безусловно, привлечет внимание представителей бизнес-сообщества. Уверен, что обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Сагинтаев.
В свою очередь Чжан Мин отметил, что фактор взаимодействия ШОС и ЕАЭС становится все более весомым в современной мировой архитектуре. Диалог интеграций с акцентом на обмен практическим опытом по экономическим вопросам призван обеспечить комфортные и предсказуемые условия для развития Большой Евразии.
03.07.2024, 11:45 16431
Казахско-китайские отношения развиваются беспрецедентными темпами - Токаев
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком формате с председателем Китая Си Цзиньпином отметил, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами, сообщает пресс-служба главы государства.
Считаю, что Ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика - дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю Ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю Вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов", - подчеркнул президент Казахстана.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.
Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием", - отметил он.
В свою очередь председатель Си Цзиньпин выразил благодарность главе государства за теплый прием.
Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наши воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю Вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану", - добавил лидер КНР.
Напомним, в рамках визита в Казахстан Си Цзиньпин примет участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это второй визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан менее чем за два года.
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