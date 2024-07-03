Президент Токаев встретил в аэропорту лидера КНР Си Цзиньпина

Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН

Фото: Акорда

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Позиция Казахстана в отношении политики "одного Китая" остается неизменной, заявил на переговорах в расширенном составе с китайским лидером Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает - Позиция Казахстана в отношении политики "одного Китая" остается неизменной, заявил на переговорах в расширенном составе с китайским лидером Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда





Глава государства отметил, что рассматривает государственный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.





Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений. Можно уверенно заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый "золотой период" развития", - заявил Токаев.





Он подчеркнул, что в прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 млрд долларов - это рекордный показатель.





В настоящее время реализуются 45 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и транзита, "зеленой" экономики, сельского хозяйства и других. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.





Он добавил, что Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.





Наша позиция в отношении политики "одного Китая" остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с "силами трех зол" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран", - подчеркнул Токаев.





Он назвал Китай крупнейшим торговым партнером Казахстана.





У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 млрд долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит Год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах", - заявил глава государства.





В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что является свидетелем динамичного развития Казахстана.





Акорда





Дружба наших стран пустила корни со времен древнего Шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий. В результате 32 лет сотрудничества с момента установления дипломатических отношений наши двусторонние связи вышли на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность. Хотел бы подтвердить: как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития", - отметил Си Цзиньпин.





Председатель КНР поддержал конструктивную роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.





В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм, и подтвердили готовность оказать всемерное содействие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов.





Также Токаев и Си Цзиньпин обменялись мнениями по вопросам углубления межрегиональной кооперации и расширения культурно-гуманитарных контактов.





Глава Казахстана поддержал открытие филиала Пекинского университета языка и культуры и мастерской Лу Бань и заявил, что расширение научно-образовательных связей между двумя странами соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства.





Дополнено 03.07.2024, 14.50





По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное заявление.





В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы:





1. Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением "Партия "AMANAT" и Коммунистической партией Китая;





2. Дорожная карта по реализации программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;





3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;





4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по расширению трансграничной железной дороги между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой;





5. Меморандум между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок;





6. Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;





7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;





8. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обучения китайскому языку;





9. Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом;





10. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;





11. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;





12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Национальной космической администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции;





13. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения;





14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);





15. Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики;





16. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики;





17. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики;





18. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития Китайской Народной Республики о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий;





19. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая;





20. Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Национальным статистическим бюро Китайской Народной Республики в рамках сотрудничества в области статистики;





21. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);





22. Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);





23. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и "Жэньминь Жибао";





24. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Центральным телевидением Китая;





25. Соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий;





26. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. "О создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах";





27. Соглашение между НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) Китайской Народной Республики "О совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства";





28. Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китайской Народной Республики;





29. Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С.Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования;





30. Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане;





31. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.





Ранее стороны провели переговоры в узком составе.



