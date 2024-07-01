Саммит ШОС в Астане позволит разработать новые планы развития - посол КНР в РК

Китай и Казахстан являются членами - учредителями Шанхайской организации сотрудничества, а также активными сторонниками, инициаторами и участниками развития ШОС и сотрудничества в различных областях, отметил посол

Фото: Посольство КНР в РК

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Совместное интервью китайских и казахстанских средств массовой информации с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо.





Благодарю Вас, господин посол за то, что согласились на наше интервью. Как нам известно, председатель Си Цзиньпин в начале июля посетит Казахстан с государственным визитом и принимает участие в Астанинском саммите ШОС. Господин посол, можете ли Вы рассказать о важном значении предстоящего визита?





- По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит Казахстан с государственным визитом и примет участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это - второй визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан менее чем за два года. Казахстан - единственная страна, которую китайский лидер посещает уже во второй раз после пандемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений.





В ходе визита в Казахстан главы двух государств проведут углубленный обмен мнениями по китайско-казахстанским отношениям, сотрудничеству в различных областях, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях достижения новых подвижек в развитии постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Казахстана. Во время саммита ШОС в Астане председатель КНР проведет углубленные обсуждения с лидерами других государств-членов по вопросам, касающимся текущей ситуации на международной арене и в регионе, а также продвижением построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС.





Визит председателя Си Цзиньпина нацелен на то, чтобы укрепить традиционную дружбу, добрососедство, взаимное доверие в политической сфере, спланировать продвижение взаимовыгодного сотрудничества и совместного строительства лучшего будущего. Это - визит дружбы и мира, сотрудничества и взаимной выгоды, который придаст новый импульс продвижению развития китайско-казахстанского отношения, стабильности и процветания региона, визит, который внесет больше определенности и позитивной энергии в нынешний неспокойный мир.





Господин посол, Казахстан и Китай являются дружественным соседями, как развивались отношения между двумя странами в последние годы? Каковы Ваши ожидания от перспективы развития двустороннего отношения между Казахстаном и Китаем?





- Китай и Казахстан - хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнеры и хорошие братья, связанные общими горами и реками. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, оно постоянно развивалось и ускорялось. Во-первых, направление дипломатическому курсу задают лидеры двух стран. У лидеров двух стран сложились хорошие рабочие отношения и личная дружба. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Китай в прошлом году и один раз в этом - в марте он участвовал в Боаоском азиатском форуме. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан во второй раз после эпидемии. Столь частый обмен визитами - это новый рекорд в двусторонних отношениях. Под руководством глав двух государств механизмы китайско-казахстанского сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, сотрудничество в различных областях продолжает достигать новых прорывов, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям.





Во-вторых, продолжает углубляться взаимное доверие в политической области. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, в том числе в защите суверенитета, интересов безопасности и развития, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и против двойных стандартов. Китай твердо поддерживает Казахстан в выборе пути развития, который соответствует его собственным национальным условиям, в реализации стратегии развития "Новый Казахстан". Казахстан также твердо поддерживает принцип одного Китая, поддерживает Китай в вопросах, затрагивающих его основные интересы, в том числе касающиеся Тайваня, Синьцзяна, Тибета. Две страны предпринимают практические действия по совместному изучению пути сотрудничества между различными цивилизациями и различными странами с разным социальными системами, придерживаясь к единению при сохранении различий и взаимообучений.





Во-третьих, взаимовыгодное сотрудничество дает плодотворные результаты. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли между Китаем и Казахстаном в прошлом году достиг 41 миллиарда долларов, увеличившись на 32% в годовом исчислении. А с января по май этого года он уже достиг 17,6 млрд долларов и вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на 30 апреля текущего года, количество поездов "Китай-Европа", проходящих через КПП "Хоргос" и "Алашанькоу" Синьцзяня КНР на границе с Казахстаном, превысило 5 тысяч. В порту Сианя начал работать казахстанский терминал, в Ляньюньгане бесперебойно работает Китайско-Казахстанский логистический центр, которые играют важную роль в глобальных перевозках и торговле, а также в поддержании стабильности глобальных цепочек поставок. Стороны добились плодотворных результатов в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Сотрудничество в таких областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция, новые источники энергии, культурные обмены и высшее образование продолжает углубляться, что помогает выводить двустороннее сотрудничество на новую высоту.





В-четвертых, налажена тесная координация в международных делах. Китай и Казахстан активно реализуют концепцию сообщества единой судьбы человечества, активно продвигают общие ценности всего человечества и вместе работают над реализацией инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Две страны тесно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СВМДА, механизм сотрудничества Китай-Центральная Азия, практикуют подлинную многосторонность и совместно содействуют развитию системы международного управления в более справедливом и разумном направлении.





Китайско-казахстанские отношения вступили в новое золотое 30-летие. Перед лицом новых проблем развития и новых возможностей, Китай готов работать с Казахстаном, чтобы использовать визит председателя Си Цзиньпина как возможность продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, укреплять стратегическое согласование и координацию политики, углублять взаимное доверие в политической сфере, содействовать совместному высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути", работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, общими радостями и горестями, и вносить свой вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.





3-4 июля в Астане пройдет 24-е заседание Совета глав государств ШОС. Какую роль ШОС играет в современном мире как важная международная организация? Какие сотрудничества осуществляют Казахстан и Китай в ШОС?





- За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития, а также барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности. В течение долгого времени государства-члены активно соблюдали "Шанхайский дух", который характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизации и стремлением к совместному развитию, постоянным углублением сотрудничества в политической, экономической, культурной и других областях. Они внесли важный вклад в содействие региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию, создали новую модель международных отношений, основанную на взаимном уважении, справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве, и стали важной конструктивной силой в Евразии и на международной арене, играя все более важную роль в создании международных отношении нового типа.





Китай и Казахстан являются членами-учредителями Шанхайской организации сотрудничества, а также активными сторонниками, инициаторами и участниками развития ШОС и сотрудничества в различных областях.





Две страны тесно сотрудничают в деле продвижения развития ШОС, не забывая о ее первоначальной миссии, активно реагируют на развитие и изменения международной ситуации и потребности в сотрудничестве государств-членов, углубляют взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, культуры и других областях, продвигают поступательное и качественное развитие совместного строительства "Одного пояса, одного пути", чтобы внести "шосовский" вклад в построение мира, в котором царят прочный мир, всеобщая безопасность, всеобщее процветание, открытость и инклюзивность, чистота и красота.





С того момента, когда в июле прошлого года председательство в ШОС перешло к казахстанской стороне, она активно выполняет свои обязанности и проделала большую прагматичную и эффективную работу по развитию сотрудничества в рамках ШОС в политической сфере, сфере безопасности, торгово-экономической, энергетической, цифровой, экологической и гуманитарной сферах. Казахстан внес свой вклад в продвижение развития ШОС, повышение благосостояния народов и построение более тесного сообщества единой судьбы ШОС.





Китай вместе с другими государствами-членами продолжит поддерживать казахстанскую сторону в выполнении ее обязанностей страны-председателя ШОС и проведении саммита в Астане, а также поддерживать ШОС в развитии "Шанхайского духа", укреплении механизма и углублении сотрудничества в различных областях, чтобы ШОС играла наиболее важную и конструктивную роль в продвижении безопасности, стабильности, развития и процветания в регионе.





ШОС является важной площадкой для совместного строительства инициативы "Одного пояса и одного пути". Какую роль она играет в продвижении качественного совместного строительства данной инициативы?





- Как вы сказали, ШОС является важной платформой для строительства "Одного пояса и одного пути". С точки зрения основных ценностей, "Шанхайский дух" и дух Шелкового пути имеют много общего. С точки зрения географического положения, государства-члены ШОС в основном являются партнерами по инициативе "Одного пояса и одного пути". С точки зрения сотрудничества, политическое, экономическое и гуманитарное взаимодействие в рамках ШОС в высокой степени соответствует пяти приоритетам совместного строительства "Одного пояса и одного пути".





В последние годы тему совместного строительства "Одного пояса и одного пути" включали в декларации саммитов ШОС и другие документы, стороны осуществляли тесную координацию политики по совместному строительству "Одного пояса, одного пути". ШОС уже создала всеобъемлющий механизм сотрудничества в области безопасности, включая борьбу с "тремя силами зла", транснациональной организованной преступностью и борьбу с незаконным оборотом наркотиков, создав прочный барьер для обеспечения безопасности для совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Государства-члены ШОС прилагают усилия для сотрудничества в области науки и техники, культуры, образования, туризма, санитарии, что также упрочнения общественной основы для совместного строительства "Одного пояса и одного пути".





Я хотел бы особо отметить, что практическое сотрудничество ШОС не только способствует экономическому развитию и улучшению условий жизни народов, но и оказывает важную поддержку в непрерывном повышении качества строительства "Одного пояса и одного пути". Например, Соглашение ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок создает важные условия для углубления региональных связей и содействия развитию региональной экономической интеграции.





Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС повышают уровень либерализации торговли и содействуют упрощению торговых процедур в регионе, стимулируют появление новых форматов торговли. Практическое сотрудничество ШОС постоянно углубляется, придавая импульс высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути".





Предстоящий саммит ШОС в Астане позволит разработать новые планы развития организации и сотрудничества в различных областях, а также предоставит новые возможности для более прагматичного и эффективного участия ШОС в качественном строительстве "Одного пояса и одного пути", тем самым внося больший "шосовский" вклад в безопасность, стабильность и развитие региона.





В последние годы культурные обмены между Казахстаном и Китаем становятся все более тесными, соглашение о взаимном безвизовом режиме между двумя сторонами официально вступило в силу, и в Китае полным ходом идет Казахстанский год туризма. Как Вы оцениваете обмены и сотрудничество между Казахстаном и Китаем в сфере культурных обменов? На следующем этапе в каких аспектах обе стороны должны еще больше укреплять обмены и сотрудничество?





- Межгосударственные обмены помогают в сближении народов, дружба народов является источником для развития международных отношений.





Китай и Казахстан связаны горами и реками, судьбы двух стран переплетены и взаимосвязаны, а гуманитарные обмены между двумя странами имеют долгую историю. В прошедшие 32 года с момента установления дипломатических отношений стороны, унаследовавшие дух Великого Шелкового пути, продолжали углублять традиционную дружбу, постоянно расширяя гуманитарные обмены, и добились плодотворных результатов сотрудничества в области образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и т.д. Это сыграло важную роль в обогащении содержания постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном и в укреплении общественной основы добрососедских отношениях между двумя странами. В последние годы Китай и Казахстан придерживаются подхода, ориентированного на интересы народа, активно расширяют каналы обмена и обогащают его содержание, а также стимулируют развитие гуманитарных обменов, добиваясь новых успехов. Вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном, это сделало передвижение людей более удобным.





В Казахстане начал работу первого в Центральной Азии китайского университета высокого уровня - Казахстанский филиал Северо-Западного политехнического университета КНР. В Восточно-Казахстанском техническом университете открылась первая в Казахстане "Мастерская Лу Бань", что способствует восполнению пробелов в области профессионального образования в двух странах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал "Мастерскую Лу Бань" и дал ей высокую оценку. Китай открыл в Казахстане пять Институтов Конфуция, казахстанская молодежь активно участвует в таких мероприятиях, как "Мост китайского языка", "летний лагерь китайского языка", конкурс китайской песни и т.д.





Ускоренными темпами продвигается процесс создания культурных центров Китая и Казахстана на территории друг друга, что создает новую платформу для расширения культурных обменов. В Китае проводится год туризма Казахстана, что придает новый импульс развитию культурных и туристических связей.





На следующем этапе мы готовы сотрудничать с казахстанской стороной для реализации консенсуса глав двух государств, продолжать углублять обмены и сотрудничество в области молодежи, СМИ, университетов, спорта, кино и телевидения, музеев и взаимодействие между регионами, создавать более эффективные и удобные платформы для гуманитарных обменов между двумя странами, чтобы заложить более прочную общественную основу для развития постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Мы все знаем, что молодежь - это будущее и надежда страны и нации, и надежда на наследие и развитие китайско-казахстанских отношений лежит на молодежи двух стран. Надеюсь, что молодежь Китая и Казахстана возьмет на себя миссию, возложенную на нее временем, укрепит обмены, усилит взаимопонимание и внесет новый вклад в развитие и возрождение своих стран, а также в непрерывное развитие добрососедских и дружественных отношений между Китаем и Казахстаном.









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