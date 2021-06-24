Итоги первой сессии подвели в мажилисе

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Сегодня прошло последнее пленарное заседание мажилиса парламента первой сессии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Итоги работы депутатов подвел председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. По его словам, несмотря на непростые из-за пандемии условия, в которых проходила сессия, она была очень насыщенной и плодотворной по своему содержанию и форме.

В своей работе мы прежде всего ориентировались на стратегические приоритеты, определенные Первым Президентом Казахстана, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Конкретные задачи перед депутатским корпусом были поставлены и главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в январе нынешнего года", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Он отметил, что, как и всегда, в центре внимания парламентариев - вопросы, направленные на повышение социального благополучия казахстанцев.

Нынешняя парламентская сессия, можно сказать, стала сессией дальнейшей модернизации работы депутатского корпуса. Во-первых, "заработал" на практике институт парламентской оппозиции, который расширяет возможности мажилиса как открытой диалоговой площадки. Во-вторых, дополнительный импульс получили механизмы парламентского контроля для эффективного выполнения предвыборных программ", - добавил Нигматулин.

Всего в текущей сессии было проведено 23 пленарных заседания мажилиса, на которых депутаты обсудили 129 вопросов. На рассмотрении палаты находилось 86 законопроектов, из которых 49 одобрены и направлены в сенат.

Как отметили в пресс-службе палаты, депутаты мажилиса активно пользовались своим правом законодательной инициативы, разработав в первой сессии 10 собственных законопроектов.

Говоря о законодательной работе, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на законопроектах для реализации пакета политических реформ главы государства, а также для решения проблемных вопросов сферы земельных отношений . Кроме того, одобрены законопроекты для развития экономики страны, предпринимательства, социальной защиты населения, совершенствования бюджетного законодательства.

Было направлено 233 депутатских запроса, которые касались индустриально-инновационного развития, финансовой, банковской систем, вопросов образования, здравоохранения, социальной защиты, регионального развития и других актуальных вопросов.

Председатель мажилиса также подчеркнул открытый формат работы палаты. Все пленарные заседания, рабочие группы по обсуждению актуальных законопроектов, заседания комитетов, презентации законодательных новшеств, круглые столы транслируются в режиме онлайн на официальном сайте.

Депутатский корпус стал активнее использовать социальные сети для повышения информированности широкой общественности о своей работе, а также для развития диалога между государством и обществом. Эту работу мы продолжим и в следующей сессии", - отметил Нурлан Нигматулин.

В ближайшее время депутаты палаты отправятся в регионы на встречи с населением.

Встречи пройдут на самых разных площадках как в городах, так и в отдалённых населённых пунктах с учётом всех санитарных норм и эпидемиологической ситуации в стране в целом. Предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы обязательно должны учесть в дальнейшей законотворческой деятельности", - сказал Нигматулин.

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