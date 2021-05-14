Президент Казахстана подписал закон о запрете продажи земли иностранцам

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Текст закона публикуется в печати.





Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Кроме законодательного запрета на продажу и аренду иностранцам земель сельхозназначения, законопроектом предусматривается и отчуждение земли, если человек перестаёт быть гражданином Казахстана или если в состав участников юридического лица Республики Казахстан входят иностранцы.

Земля - это главное достояние нашего народа, символ нашей священной Независимости. Поэтому земельный вопрос имеет важное стратегическое значение. Данный законопроект запрещает продажу и аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и кандасам. Документом также предусмотрена процедура отчуждения сельскохозяйственных земель в случае прекращения казахстанского гражданства лицом, являющимся членом или акционером юридического лица Республики Казахстан. В целом этот законопроект защищает прежде всего интересы нашего народа и государства", - подчеркнул заместитель председателя сената Нурлан Абдиров.

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