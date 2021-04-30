Сенат принял закон о запрете продажи земли иностранцам, но вернул его в мажилис для внесения изменений

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Сегодня на заседании сената парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Концептуально этот законопроект сенатом сегодня был принят, однако в ходе обсуждения возникла необходимость внесения в него изменений. В связи с этим на заседании сената было принято решение направить документ в мажилис", - сообщили в пресс-службе палаты.
Отмечается, что депутаты обеих палат парламента чётко и оперативно провели большую работу по всестороннему рассмотрению документа. На различных этапах в этот процесс активно вовлекались общественность, эксперты и ученые.
Кроме законодательного запрета на продажу и аренду иностранцам земель сельхозназначения, законопроектом предусматривается и отчуждение земли, в случаях если человек перестаёт быть гражданином Казахстана, или если в состав участников юридического лица Республики Казахстан входят иностранцы.
Земля - это главное достояние нашего народа, символ нашей священной Независимости. Поэтому земельный вопрос имеет важное стратегическое значение. Данный законопроект запрещает продажу и аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и кандасам. Документом также предусмотрена процедура отчуждения сельскохозяйственных земель в случае прекращения казахстанского гражданства лицом, являющимся членом или акционером юридического лица Республики Казахстан. В целом, этот законопроект защищает, прежде всего, интересы нашего народа и государства", - подчеркнул заместитель председателя сената Нурлан Абдиров.
В пресс-службе сената отметили, что совершенствование законодательного регулирования земельных вопросов в стране будет продолжено и после принятия этого закона. Недавно завершила свою работу Земельная комиссия, в состав которой вошли сразу пять сенаторов. В ходе заседаний данной комиссии было озвучено множество предложений, касающихся совершенствования законодательства в этой сфере. С учётом этих предложений, правительством в настоящее время готовится пакет законодательных поправок в сфере землепользования. Ожидается, что в скором времени соответствующий законопроект также поступит на рассмотрение в парламент.
Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев, воспользовавшись правом законодательной инициативы, направил в парламент проект закона, по которому запрещается продажа иностранцами и аренда ими земель сельскохозяйственного назначения.
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