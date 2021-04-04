Вопросы скрытой субаренды земли обсудили на заседании земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Сегодня в ходе очередного заседания земельной комиссии заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил, что у некоторых казахстанцев остается недопонимание в вопросе законодательного закрепления запрета на продажу казахстанской земли иностранцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди населения, особенно в социальных сетях, до сих пор существует недопонимание. Надо сказать, что все еще встречаются и те, которые преднамеренно распространяют разговоры, не соответствующие действительности. Поэтому еще раз хочу конкретно отметить: было принято четкое решение о том, что земля не будет даваться иностранцам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в основном вопросе, который поднимался со стороны общества . Теперь перед комиссией стоит задача выработки рекомендаций по вопросам развития земельных отношений в сфере сельского хозяйства", - цитирует Тугжанова портал zakon.kz .

Напомним, в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля, президент сообщил о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам, иностранным компаниям и казахстанским компаниям с зарубежной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Специальный законопроект был внесен на рассмотрение парламента 12 марта , его первое чтение состоится в мажилисе 7 апреля.

В ходе заседания комиссии с предложением выступил директор ТОО "Агрофирма "Кара-озек" из Акмолинской области Нартай Искаков.

По субаренде. Было предложение по легализации. Я считаю, что этого не должно быть. Сегодня по закону субаренда сельхозземель запрещена, но вовсю процветает скрытая субаренда. Есть много хозяйств, которые оформили земучастки, но сами не работают, у них нет сельхозтехники, производственной базы. Землю сдают в аренду другим сельхозпредприятиям, при этом составляют договор о совместной деятельности, якобы выращивают сельхозпродукцию. И эта сторона только представляет землю, а работу выполняют другие", - сказал Искаков.

По его словам, у тех, кто работает на земле, нет возможности брать кредиты, поскольку за ними не числятся земли, в некоторых случаях они не получают субсидии.

Эти земли не попадают под проверку, поскольку земля обрабатывается, и по ним нет претензий. Но в районе все знают, кто на самом деле работает на этой земле. Поэтому мы должны принять решение, чтобы не было скрытой субаренды и те, кто не работает на земле, их участки должны быть возвращены государству. И последнее. Я против продажи сельхозземель в частную собственность. Чтобы уверено вкладывать средства в землю, достаточно долгосрочной аренды. Добросовестный землепользователь не боится ни космомониторинга, ни проверок", - сказал Искаков.

Он также обратил внимание на некоторые моменты взаимоотношений с пайщиками, которые сдали свои земельные наделы в качестве взноса в уставные капиталы ТОО.

Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах. Но при этом они за собой сохранили право на земельные доли. Накануне ко мне обратился один сельхозтоваропроизводитель из Жаркаинского района, который ежегодно отправляет дивиденды переводом в Россию, Беларусь и другие страны. Считаю, что нужно законодательно закрепить, если гражданин покинул страну, он не может быть обладателем земельной доли. Пусть он продаст перед отъездом другим участникам общего пользования", - цитирует " Казинформ " Нартая Искакова.

По его словам, каждый обладатель земельной доли имеет право выхода из ТОО со своим земельным наделом для организации крестьянского хозяйства, но на практике это невозможно или происходит с большим скандалом.

Согласно статье 54 Земельного кодекса, решение о выделении земучастков в натуре принимается общим собранием, если в нем приняло участие не менее 50 участников. Некоторые товарищества имеют более 2 тысяч участников, это, как правило, жители 10-15 сел. Собрать их в одном месте, чтобы было не менее 50, невозможно, и некоторые участники пользуются этим и препятствуют образованию крестьянских хозяйств. Но, с другой стороны, видя, что рентабельность в сельском хозяйстве поднимается, некоторые представители бизнеса будоражат пайщиков, обещая высокие дивиденды. Есть случаи, когда таким образом происходит захват земельных участков. Я считаю, что это несправедливо, ведь землепользователь в самое трудное время вкладывали средства в сельское хозяйство, землю, когда она была не так востребована. Здесь нужно найти компромиссное решение", - сказал Искаков.

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