Вопросы скрытой субаренды земли обсудили на заседании земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Сегодня в ходе очередного заседания земельной комиссии заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил, что у некоторых казахстанцев остается недопонимание в вопросе законодательного закрепления запрета на продажу казахстанской земли иностранцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди населения, особенно в социальных сетях, до сих пор существует недопонимание. Надо сказать, что все еще встречаются и те, которые преднамеренно распространяют разговоры, не соответствующие действительности. Поэтому еще раз хочу конкретно отметить: было принято четкое решение о том, что земля не будет даваться иностранцам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в основном вопросе, который поднимался со стороны общества. Теперь перед комиссией стоит задача выработки рекомендаций по вопросам развития земельных отношений в сфере сельского хозяйства", - цитирует Тугжанова портал zakon.kz.
Напомним, в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля, президент сообщил о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам, иностранным компаниям и казахстанским компаниям с зарубежной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Специальный законопроект был внесен на рассмотрение парламента 12 марта, его первое чтение состоится в мажилисе 7 апреля.
В ходе заседания комиссии с предложением выступил директор ТОО "Агрофирма "Кара-озек" из Акмолинской области Нартай Искаков.
По субаренде. Было предложение по легализации. Я считаю, что этого не должно быть. Сегодня по закону субаренда сельхозземель запрещена, но вовсю процветает скрытая субаренда. Есть много хозяйств, которые оформили земучастки, но сами не работают, у них нет сельхозтехники, производственной базы. Землю сдают в аренду другим сельхозпредприятиям, при этом составляют договор о совместной деятельности, якобы выращивают сельхозпродукцию. И эта сторона только представляет землю, а работу выполняют другие", - сказал Искаков.
По его словам, у тех, кто работает на земле, нет возможности брать кредиты, поскольку за ними не числятся земли, в некоторых случаях они не получают субсидии.
Эти земли не попадают под проверку, поскольку земля обрабатывается, и по ним нет претензий. Но в районе все знают, кто на самом деле работает на этой земле. Поэтому мы должны принять решение, чтобы не было скрытой субаренды и те, кто не работает на земле, их участки должны быть возвращены государству. И последнее. Я против продажи сельхозземель в частную собственность. Чтобы уверено вкладывать средства в землю, достаточно долгосрочной аренды. Добросовестный землепользователь не боится ни космомониторинга, ни проверок", - сказал Искаков.
Он также обратил внимание на некоторые моменты взаимоотношений с пайщиками, которые сдали свои земельные наделы в качестве взноса в уставные капиталы ТОО.
Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах. Но при этом они за собой сохранили право на земельные доли. Накануне ко мне обратился один сельхозтоваропроизводитель из Жаркаинского района, который ежегодно отправляет дивиденды переводом в Россию, Беларусь и другие страны. Считаю, что нужно законодательно закрепить, если гражданин покинул страну, он не может быть обладателем земельной доли. Пусть он продаст перед отъездом другим участникам общего пользования", - цитирует "Казинформ" Нартая Искакова.
По его словам, каждый обладатель земельной доли имеет право выхода из ТОО со своим земельным наделом для организации крестьянского хозяйства, но на практике это невозможно или происходит с большим скандалом.
Согласно статье 54 Земельного кодекса, решение о выделении земучастков в натуре принимается общим собранием, если в нем приняло участие не менее 50 участников. Некоторые товарищества имеют более 2 тысяч участников, это, как правило, жители 10-15 сел. Собрать их в одном месте, чтобы было не менее 50, невозможно, и некоторые участники пользуются этим и препятствуют образованию крестьянских хозяйств. Но, с другой стороны, видя, что рентабельность в сельском хозяйстве поднимается, некоторые представители бизнеса будоражат пайщиков, обещая высокие дивиденды. Есть случаи, когда таким образом происходит захват земельных участков. Я считаю, что это несправедливо, ведь землепользователь в самое трудное время вкладывали средства в сельское хозяйство, землю, когда она была не так востребована. Здесь нужно найти компромиссное решение", - сказал Искаков.
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