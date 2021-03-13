Президент направил в мажилис проект закона, запрещающий продажу земель иностранцам

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев использовал право законодательной инициативы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом",- написал глава государства в Twitter.

Напомним , 25 февраля Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия в очередной раз поднял вопрос продажи земель иностранцам.

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