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Президент направил в мажилис проект закона, запрещающий продажу земель иностранцам

12.03.2021 10936
Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев использовал право законодательной инициативы, передает Kazakhstan Today. 
 

Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом",- написал глава государства в Twitter.

 
Напомним, 25 февраля Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия в очередной раз поднял вопрос продажи земель иностранцам.
 

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