Запрет на продажу земли иностранцам: мажилис одобрил законопроект

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты в первом чтении одобрили проект закона, запрещающий продажу земли иностранцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приняв в первом чтении данный законопроект, мы поддержали инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева по вопросам земельных отношений. Полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам - это предельно четкий ответ на один из важнейших вопросов, волнующих казахстанское общество. Безусловно, реализация данного закона имеет большое значение, поскольку, во-первых, позволяет прекратить все неконструктивные дискуссии по этой теме и, во-вторых, позволяет сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования. Помимо этого, как вы знаете, продолжает работу комиссия, созданная по этому вопросу, по земельной реформе , в которую входят и депутаты мажилиса парламента. И мы рассчитываем, что в результате деятельности этой комиссии будут найдены пути решения и многих других вопросов, касающихся сферы земельных отношений, да и в целом вопросов агропромышленного комплекса. Ибо это одно из главнейших направлений не только экономики, но и жизнедеятельности всего нашего казахстанского общества. Поэтому важность сегодняшних решений очевидна", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Это касается и юридических лиц с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно, законодательной инициативой президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", - сказал глава государства.

Президент не раз заявлял о том, что земля в Казахстане не продается иностранцам. В том числе на заседаниях НСОД. Об этом также сказано и в его статье " Независимость превыше всего ".

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