Получат ли кандасы землю - мажилисмены обсуждают поправки к закону

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В мажилисе состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению поправок в законопроект по вопросам земельных отношений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Kazpravda.kz , в ходе заседания вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов напомнил, что в 2016 году был введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса. Мораторий истекает 31 декабря 2021 года. Введенный мораторий установил запрет на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале.

Учитывая, что срок моратория подходит к завершению, президент Касым-Жомарт Токаев 25 февраля 2021 года на V заседании Национального совета общественного доверия принял политическое решение о полном запрете предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения: иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам", - напомнил вице-министр.

Законопроектом предусмотрено переходное положение, которое регламентирует использование сельхозземель, предоставленных до 1 июля 2016 года до окончания срока аренды, а также о запрете продления аренды.

Также по кандасам хотелось бы отметить, что они смогут получить земли для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. При этом земли сельхозназначения кандасы смогут получить в аренду после приобретения гражданства Казахстана", - добавил Рустем Курманов.

Напомним , по состоянию на 1 ноября 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус кандас (оралман) 11,8 тысячи человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 69,1 тысячи этнических казахов.

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