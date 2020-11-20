Более 11 тыс. этнических казахов получили статус кандас в этом году

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В 2020 году статус кандас (оралман) получили более 11 тыс. этнических казахов, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 ноября текущего года на историческую родину вернулись и получили статус кандас (оралман) 11,8 тыс. человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 69,1 тыс. этнических казахов, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины (55,5%) прибывших в Казахстан являются выходцами из КНР, 28,8% - из Узбекистана, 9,1% - из Туркменистана, 3,4% - из Монголии и 2,9% - из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (52,3%), Мангистауской (13,4%) и Туркестанской (5,5%) областях, а также в городах Нур-Султане (4,1%) и Алматы (5,7%).

По итогам 10 месяцев число переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,9%, 32,6% человек моложе трудоспособного и 10,5% - пенсионеры.





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