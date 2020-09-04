В Казахстане термин "оралман" заменили на "кандас"

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК внес изменения в приказ от 28 января 2016 года №85 "Об утверждении Правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан".

В новом документе термин "оралман" заменен на "кандас".

Кандасы - этнические казахи, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и их дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, прибывшие в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и получившие соответствующий статус в порядке, установленном настоящим законом", - говорится в документе.

Также кандасы - реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, лица, признанные в судебном либо ином установленном законом порядке жертвой политических репрессий или пострадавшим от политических репрессий; этнические казахи-иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживающие за рубежом.

Документ описывает порядок приобретения кандасами гражданства РК в упрощенном порядке.

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