Из Доктрины в Платформу. Какие изменения внесли в Устав Nur Otan

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Министерством юстиции зарегистрированы изменения в Уставе Nur Otan, принятые в ходе прошедшего внеочередного XX Съезда правящей партии, передает Kazakhstan Today.

В частности, в соответствии с поручением Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, в Уставном документе партии Nur Otan введена норма о проведении партией внутрипартийных выборов - праймериз.

Постановлением Съезда пункт 2.4. Устава партии теперь дополнен подпунктом следующего содержания: проводить праймериз - предварительный внутрипартийный отбор претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, маслихатов всех уровней", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, также с учетом партийной "перезагрузки" принятая в 2013 году политическая доктрина изменена на политическую платформу партии Nur Otan.

В партии напомнили, что 25 ноября прошел внеочередной XX Съезд партии Nur Otan, в ходе которого была принята предвыборная программа "Путь перемен: достойная жизнь каждому!" до 2025 года.

В ходе Съезда был утвержден партийный список на выборы в мажилис парламента из 126 кандидатов. 77 человек определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 кандидатов по центральной партийной квоте. В праймериз Nur Otan, впервые проведенных в формате общереспубликанских внутрипартийных выборов, приняли участие более 10 тысяч граждан. 6253 человека вошли в партийные списки Nur Otan в 216 маслихатов всех уровней. По итогам широкого обсуждения среди населения приняты 216 предвыборных программ партии Nur Otan по каждому району, городу и региону. Учтены более 20 тысяч предложений граждан", - рассказали в пресс-службе партии.

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