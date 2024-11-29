Какие документы подписали Казахстан и Россия
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан принято Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а также подписана программа межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и России.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:
1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;
4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Сырым" (Республика Казахстан) и "Маштаково" (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;
5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;
6. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;
7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;
8. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;
9. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет";
10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;
11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;
12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;
14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;
15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги";
17. Соглашение о реализации проекта между АО "НК "Қазақстан темір жолы", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО "Славтранс-Сервис";
18. Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ООО "ФинИнвест";
19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС".
Напомним, 27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видео-конференц-связи.