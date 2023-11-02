Какие соглашения достигнуты по итогам визита Макрона в Казахстан

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции приняли Совместное заявление. Также членами официальных делегаций подписан ряд документов.





По информации пресс-службы президента Казахстана, членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:





1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании группы французского агентства развития в Республике Казахстан;





2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан;





3. Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам;





4. Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией "Boehringer Ingelheim Animal Health France" по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан;





5. Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;





6. Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".





По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.





В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Дальнейшее укрепление сотрудничества, основанного на дружбе и взаимной поддержке, выступает нашей общей задачей. Уверен, совместными усилиями мы достигнем намеченной цели. Ваш сегодняшний визит имеет особое значение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном были достигнуты конкретные договоренности по укреплению двусторонних связей.





Франция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 миллиарда долларов. Франция также входит в число наших основных иностранных инвесторов. За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено около 18,7 миллиарда долларов инвестиций. Сегодня мы реализуем важные проекты в энергетике, атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях. Об этом свидетельствует успешное функционирование в стране более 170 французских компаний, таких как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat", - сказал президент.





По словам главы государства, в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.





Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу", - сказал Токаев.





Наряду с этим в ходе переговоров были обсуждены вопросы перехода к "зеленой" экономике и изменения климата. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что высказал Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Глава государства заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.





Президенты, учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.





Также лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.



