Кандидатами в депутаты сената зарегистрированы 62 человека

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Итоги выдвижения кандидатов в депутаты сената парламента РК по регионам обсудили сегодня на заседании в ЦИК, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 13 июля текущего года областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями зарегистрированы 62 кандидата в депутаты сената", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметил председатель Центризбиркома Берик Имашев, "всего за период с 13 июня по 12 июля 2020 года по республике были выдвинуты 94 кандидата в депутаты сената парламента Республики Казахстан. Для сравнения в 2017 году на очередных выборах в сенат были выдвинуты 89 кандидатов, в 2014 году - 88, в 2011 году - 96.

Таким образом, по итогам выдвижения на один мандат сенатора приходится в среднем более 5 претендентов.

В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области - 9 человек, Нур-Султане - 8, Алматы - 7. Наименьшее - 4 претендента - в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Шымкенте.

В ходе нынешних выборов в сенат 82 кандидата (87%) воспользовались правом на самовыдвижение (для сравнения, в 2017 году - 92,1%, в 2014 году - 82,9%, в 2011 году 82,7%). При этом маслихатами выдвинуты 12 кандидатов (в 2017 году - 7, или 7,9%).

Средний возраст кандидатов составляет 51,1 года (в 2017 году - 51,9, в 2014 - 54,1; в 2011 - 53,3). Самому молодому кандидату 30 лет, наибольший возраст среди претендентов - 69 лет.

По специальностям: 29 - инженеры, 20 - экономисты, 12 - педагоги, 10 - юристы, 10 - работники аграрной сферы, 7 - врачи, 3 - журналисты, 1 - политолог, 1 - другие.

Среди выдвинутых кандидатов: 38 работников коммерческих структур; 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений; 18 государственных служащих, 9 представителей общественных организаций, двое неработающих. Также свои кандидатуры выдвинули 4 действующих сенатора.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената, который продлится до 23 июля.

Напомним, что проведение предвыборной агитации начнется после 18.00 местного времени 23 июля и заканчивается в 00.00 11 августа. Выборы пройдут 12 августа . Составление и представление в Центризбирком протоколов о результатах подсчета голосов по выборам депутатов сената парламента будет осуществлено не позднее 13 августа. Установление итогов выборов депутатов сената парламента - не позднее 18 августа.

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