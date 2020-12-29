Кандидаты в депутаты от партии Nur Otan встретились с жителями посёлка Шидерты и работниками ПУЭ "Канал имени Сатпаева"

Экибастуз. 28 декабря. Kazakhstan Today - Кандидаты в депутаты от партии Nur Otan Татьяна Шмидт, Владимир Егер, Иван Дычко, Арман Амургалинов, Бакытжан Екпiнтай встретились с жителями посёлка Шидерты и представителями трудового коллектива ПУЭ "Канал имени Сатпаева", передает Kazakhstan Today.

Канал - уникальное гидротехническое сооружение, рукотворная река, более 50 лет снабжающая водой большое число населённых пунктов Центрального Казахстана, в том числе и Экибастуз. Вода из канала имени Сатпаева используется для орошения лиманов. Ежегодные попуски в речку Шидертинку позволяют сохранить уникальные фауну и флору региона. Любые проблемы канала - это проблемы нашего города", - сообщает пресс-служба Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

Те вопросы, которые подняли жители посёлка на встрече с кандидатами, уже освещались на страницах республиканской, областной и местной прессы. Руководство канала и ПУЭ неоднократно обращалось по этим поводам в государственные органы.

Суть проблемы в том, что канал лишили статуса юридического лица, и он является филиалом РГП "Казводхоз". Весь доход филиала (а это более 2 миллиардов тенге в год) изымается головным предприятием - РГП. Как стало известно, в программе реформирования "Казводхоза" есть пункт о преобразовании РГП в акционерное общество, о чём коллектив предприятия в известность не ставят. Уже были неоднократные попытки передать канал в частные руки. Допустить этого нельзя. Канал - стратегический государственный объект. Передача его в частные руки может обернуться катастрофой", - сообщили работники.

Трудовой коллектив предприятия требует вернуть предприятию юридический статус, сохранить стратегически важный объект в исключительно государственной собственности, поручить правительству РК разработать отдельную программу по восстановлению и реконструкции Канала как основного источника питьевого и промышленного водоснабжения всего Центрального Казахстана.

Кандидаты приняли к сведению пожелания и наказы трудового коллектива канала имени Сатпаева. Все они будут переданы в Общественную приёмную партии.





Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan

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