Карагандинские национально-культурные центры отметили День языков

Караганда. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Доме Дружбы Караганды прошёл фестиваль "Тіл татулык тірегі", посвящённый Дню языков, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие с участием этнокультурных объединений организовали в рамках программы "Рухани жангыру". Своё владение государственным языком продемонстрировали дети и взрослые разных национальностей, сообщили в пресс-службе акима области.

В пресс-службе отметили, что особенно отличились маленькие участники из корейского и немецкого центров. Тимур Тен под бурные аплодисменты исполнил песню "Казактай ел кайда". Член украинского центра "Рідне слово" Оксана Менделюк вышла на сцену с песней "Козімнін карасы". А Зарина Сафарова из турецкого центра "Ахыска" прочитала отрывок из произведения Бухара жырау Калкаманулы "Биік тауга жарасар". Стихи Абая вдохновенно читали представители разных этносов.

В единстве - наша сила. Каждый гражданин должен быть истинным патриотом своего государства и владеть государственным языком. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём послании отметил, что единство нации заключается в её многообразии и мы не должны забывать, что язык является инструментом большой политики", - подчеркнула член Координационного совета молодёжи Ассамблеи народа Казахстана по Карагандинской области и культурного центра "Полония" Виктория Сосновская.

Кроме того, в рамках фестиваля этнокультурные объединения представили выставку национальных изделий.

Также на фестивале наградили участников интернет-акции "Тілге курмет - Елге курмет" и литературного челленджа "Абай-175".

Отметим, что ранее аким Карагандинской области учредил премию "Тілжанашыры", которая ежегодно присуждается в целях повышения общественной роли и значимости государственного языка, стимулирования и оказания поддержки лицам, внесшим вклад в развитие языков и реализацию государственной языковой политики.

Премия вручается в восьми номинациях среди государственных и гражданских служащих, представителей средств массовой информации, молодежи от 14 до 29 лет, представителей малого и среднего бизнеса, преподавателей, представителей культуры.

Как сообщалось ранее, в августе в Караганде прошел форум "Диалог языков и культур" , на который прибыла делегация учёных из Алматы под руководством Мурата Ауэзова, директора Общественного фонда Мухтара Ауэзова. На панельной дискуссии в Доме дружбы общественные деятели и учёные обсудили вопросы сохранения культурного наследия и духовного возрождения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства