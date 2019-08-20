В Караганде по программе "Рухани жангыру" прошёл форум "Диалог языков и культур"

Караганда. 19 августа. Kazakhstan Today - В Караганде состоялся форум-встреча "Диалог языков и культур", организованный по программе "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

На панельной дискуссии в Доме дружбы общественные деятели и учёные обсудили вопросы сохранения культурного наследия и духовного возрождения, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

На форум приехала делегация учёных из Алматы под руководством Мурата Ауэзова, директора Общественного фонда Мухтара Ауэзова.

Мы создали новое общественное объединение "Социум. Язык. Культура". Хотим внести свою лепту в решение таких больших задач, как модернизация общественного сознания, формирование систем ценностей. Сегодняшний форум посвящён диалогу языков и культур. Это очень важный аспект общественного развития, и мы должны совместно вырабатывать какие-то платформы", - рассказала руководитель объединения Нурсулу Букетова, инициатор форума.

Своё мнение на встрече высказали историки и абаеведы.

"Диалог - это умение услышать друг друга. Это очень важно. Этому учил Абай. Программа "Рухани жангыру" имеет, по сути, два содержательных этапа: это знание истории и овладение этой историей. Нам всем надо научиться искусству унаследования истории. Не просто знать, а сделать достоянием собственного сознания, наших сограждан то позитивное, что было в истории нашего народа", - подчеркнул Мурат Ауэзов.

Он поблагодарил карагандинцев за организацию такой дискуссии. Сарыарка является родиной многих мыслителей, отметил культуролог.

"По большому счёту есть два аспекта. Это миротворчество, которое здесь не могло не родиться как естественное качество нашего создания. Не по своей воле сюда попали многие репрессированные и депортированные народы, и казахи им помогли выжить. С другой стороны, наше право на более справедливое счастливое будущее. Я думаю, в этом ключе стоит разобраться, как в этом процессе участвует наше сознание", - считает Мурат Ауэзов.

По информации пресс-службы, в рамках форума в Караганде состоялось открытие Литературного клуба, который объединит местных писателей и поэтов.

Гости форума посетили Музей памяти жертв политических репрессий в Долинке и мемориал Бухара жырау Калкаманулы в Бухаржырауском районе.

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