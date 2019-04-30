Карагандинской молодежи рассказали о ценностях казахстанской модели межэтнического согласия

С молодёжью коворкинг-центре пообщался главный менеджер проектного офиса "Рухани жангыру" Бакыткали Мусабеков.
"В нашем центре проходят встречи общественных деятелей, известных людей с молодёжью. В преддверии праздника 1 мая мы предложили обсудить тему единства народов, как главного фундамента независимого Казахстана. Молодёжь должна знать историю своей страны, сохранять главные ценности нашего общества - мир и согласие", - рассказал заместитель директора Молодёжного ресурсного центра Саттыбай Жунусов.
На встрече присутствовали члены Областного волонтёрского клуба VoltеQ, студенты, молодёжные активисты.
"Такие встречи для нас важны и интересны. Опытные, известные люди делятся своими взглядами. В нашей области проживают более 100 этносов, поэтому тема сегодняшней встречи очень актуальна", - отметила студентка Банковского колледжа Асылжан Мусина.
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