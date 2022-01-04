Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями

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АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам стран Евразии Ли Хуэй по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем в ходе онлайн-встречи рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы в сфере политики, экономики и культуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Ли Хуэй, уже 30 лет исполнилось дипломатическим отношениям между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Казахстан - первая страна в Центральной Азии, с которой Китай построил трансграничный нефтегазовый трубопровод, чтобы наше энергетическое сотрудничество непрерывно шло на пользу народов наших стран, а также народов в данном регионе", - сказал он.

Кроме того, по его словам, Казахстан первая страна в Центральной Азии, которая первой запустила сотрудничество в сфере индустриализации инвестиций с Китаем и уже создала перечень проектов, который охватывает 55 совместных проектов на общую сумму около 25 млрд долларов.

Также Китай и Казахстан первыми создали совместные логистические центры, в частности Хоргос, которые "образовали архитектуру взаимосвязанности, и их выгода распространяется на широкий евразийский континент".

Казахстанско-китайские отношения наполняются новым содержанием и служат моделью межгосударственной дружбы, добрососедства, а также взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул спецпредставитель правительства КНР.

Обобщая достижения двух стран, он также отметил, что успехи в китайско-казахстанских отношениях кроются в следующих уникальных преимуществах.

Во-первых, это жизнь по соседству, которая способствуют совместным приграничным проектам.

Через казахстанско-китайский нефтепровод было поставлено нефти на сумму 140 млн долларов", - уточнил Ли Хуэй.

Кроме того, контейнерный поезд до Китая даже в условиях пандемии продолжал и продолжает курсировать. "Мы образно называем его железным караваном", - сказал он.

Второе преимущество, по мнению Ли Хуэйя, это взаимная поддержка.

Это самое большое политическое преимущество китайско-казахстанской дружбы. Китай и Казахстан всегда поддерживают высокий уровень политического взаимодоверия и всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах взаимных интересов. В марте и июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев дважды провели телефонные разговоры", - напомнил спецпредствитель.

Третьим преимуществом Ли Хуэй отметил практическое сотрудничество.

Созданы механизмы диалога в сфере по индустриализации инвестиций. 52 проекта на сумму 21,2 млрд долларов стали флагманом в развитии китайско-казахстанского практического сотрудничества", - пояснил он.

Четвертое преимущество, по словам спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии, это культурные связи. "Это самая ценная сфера китайско-казахстанской дружбы, обе стороны объединяют схожая система ценностей, ментальности, культурные устремления, что помогает нашим народам легко найти общий язык", рассказал Ли Хуэй.

Казахстанско-китайские отношения связаны общими интересами, общей безопасностью, а также созданием среды сотрудничества и совместного развития", - подчеркнул он.

Также в ходе онлайн-встречи Ли Хуэй рассказал о ситуации в Синцзяне.

США продолжает провоцировать Китай, безосновательно искажать и очернять китайскую политику в Синцзяне, а также о состоянии прав человека в этом районе. И продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела Китая", - заявил он.

По его словам, на самом деле сейчас ситуция в Синцзяне улучшилась: "В районе наблюдается общественная стабильность и социально-экономическое развитие".

За более чем 70 лет развития общий объем экономики района увеличился более чем в 80 раз. Вырос товарооборот, внешняя торговля и объем импорта. ВВП на душу населения увеличился в 40 раз. Сотни тысяч людей были выведены из черты бедности", - проинформировал спецпредставитель.

Как напомнил Ли Хуэй, в Синцзяне находится крупнейшее производство хлопка с новыми технологиями, которое занимает лидирующую позицию как в Китае, так и в мире.

По информации спикера, сейчас в Синцзяне много современных городов, между котрыми строятся высокоскоростные магистрали и трассы. Доступ к дорогам в районе составляет 99%. Синцзянь вступил в эпоху высокоскоростных дорог и метрополитенов. Кроме того, в регионе функционируют аэродромы гражданского назначения.

Можно сказать, вопрос Синцзяня в отношении религии и прав человека на самом деле является вопросом антитеррористического и антисепаратистского характера. Это внутреннее дело Китая и касается лишь этой страны. За последние шесть лет благодаря политике Китая в районе не было ни одного терракта. Народ Синцзяня живет в мире и согласии, процветании, стабильности и безопасности. Но некоторые страны игнорируют антитеррористическую политику Китая, очерняют меры страны по поддержанию мира и стабильности в районе", - заключил он.

Также в ходе встречи Ли Хуэй рассказал о политика Китая в отношении Центральноазиатских государств, с которыми Китиай уже 30 лет имеет дипломатические отношения.

За прошедшее тридцатилетие лидерами наших стран прилагаются усилия для успешного партнерства в этом регионе по созданию безопасности и среды для взаимовыгодного сотрудничества. Наши отношения вышли на исторически новый пик. Мы готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии и совершенствовать связи между нашими странами", - заявил он.

По его словам, Китай намерен внимательнее следить за афганскими событиями для поддержания в регионе мира и согласия.

Он также напомнил, что в мае текущего года в китайском городе Сиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия". По итогам встречи было принято несколько совместных заявлений. Достигнуты важные договоренности по усилению стратегического взаимодоверия, созданию сообщества единой судьбы Китая-Центральной Азии, углублению сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, продолжению совместного высококачественного строительства инициативы "Один пояс - один путь", формированию механизма сотрудничества между регионами.

Механизм встречи министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" создает новую платформу для многопланового сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

Также в завершение встречи спецпредствитель правительства КНР по делам стран Евразии рассказал о некоторых аспектах внешней политики Китая.