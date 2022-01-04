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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями

03.01.2022, 14:18 3846
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Глава государства направил поздравительное письмо председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в Вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства. Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества", - пишет глава государства.

 
По мнению президента Казахстана, взаимопонимание между нашими странами является залогом динамичного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В результате такой интеграции успешно реализованы многие совместные проекты, направленные на повышение благополучия наших народов.
 

Особо отмечу, что Казахстан и Китай соединяют тысячи километров железнодорожных и автомобильных дорог, линии нефте-и газопроводов. С учетом этого, данный "железный караван", являющийся основным ориентиром стратегии "Н?рлы жол" и инициативы "Один пояс, один путь", позволяет сторонам ежегодно осуществлять перевозку большого числа наших соотечественников, а также доставлять миллионы тонн грузов и миллиарды кубометров природного газа", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства напоминает, что правительства двух стран прилагают все усилия для успешного продвижения наших общих интересов и противодействия последствиям пандемии COVID-19. Он также отмечает, что в Казахстане высоко оценивают личный вклад Председателя КНР, который способствует развитию двустороннего сотрудничества и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства. Президент Казахстана выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая - благополучия и процветания.
 
В своем письме председатель КНР по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем от имени правительства и народа КНР, а также от себя лично выразил главе нашего государства и дружественному народу Казахстана сердечные поздравления и наилучшие пожелания.
 

Китай и Казахстан являются дружественными соседними странами и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами постоянно поддерживается высокий уровень диалога, непрерывно углубляется взаимное доверие. Сотрудничество по совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" принесло плодотворные результаты. Китайская сторона последовательно поддерживает путь развития Казахстана и искренне желает больших успехов, в том числе в укреплении важной роли в международных и региональных делах", - говорится в письме.


Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит поддерживать Казахстан в выборе пути развития, соответствующего его национальным условиям, сообщает Синьхуа

Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений, готов работать с президентом Токаевым, чтобы использовать 30-летие установления дипломатических отношений как возможность для укрепления традиционной дружбы, углубления сопряжения стратегий двух стран и продвижения на новый уровень вечного всестороннего стратегического партнерства на благо двух стран и их народов", - написал лидер китайского государства.

 

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новости по теме

Си Цзиньпин и Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений

03.01.2022, 15:12 3276
ПЕКИН. 3 ЯНВАРЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 3 января обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем послании Си Цзиньпин заявил, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-казахстанские связи развивались в ногу со временем, постоянно открывали новые горизонты и всегда сохраняли динамику развития, становясь образцом добрососедских отношений, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша между соседними странами, сообщает Синьхуа.
 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев твердо проводил дружественную политику по отношению к Китаю и внес выдающийся вклад в содействие развитию двусторонних отношений и углублению сотрудничества в совместном развитии инициативы "Пояс и путь", написал Си Цзиньпин, отметив, что он высоко ценит это.
 
Китайский лидер подчеркнул, что Первый Президент Казахстана является его давним другом, и он дорожит хорошими рабочими отношениями и глубокой личной дружбой с Нурсултаном Назарбаевым.
 

Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений, и готов работать с первым президентом Казахстана Н. Назарбаевым над продвижением устойчивого и долговременного развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном на благо двух стран и их народов", -- отметил Си Цзиньпин.

 
Нурсултан Назарбаев Назарбаев, в свою очередь, заявил, что Китай одним из первых признал независимость Казахстана. Обе стороны установили отношения вечного всестороннего стратегического партнерства на основе взаимного доверия и взаимного уважения. Казахстан готов работать с Китаем, чтобы способствовать более широкому развитию двустороннего сотрудничества в различных областях.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин также обменялись поздравлениями. 
 

Казахстан с 2022 года избран в Совет по правам человека ООН на три года

01.01.2022, 01:39 12006
Казахстан с 2022 года избран в Совет по правам человека ООН на три года
Фото: ohchr.org
НЬЮ-ЙОРК. 1 ЯНВАРЯ - В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2022 - 2024 годы, сообщила пресс-служба МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приоритетными направлениями работы Казахстана в Совете определены: продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной казни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и убеждений, обеспечение инклюзивного и всеобщего образования, а также уважение прав человека в условиях пандемии COVID-19.
 
Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека. Одновременно с Казахстаном в состав СПЧ ООН также вошли США, Люксембург, Финляндия, Литва, Черногория, Аргентина, Гондурас, Парагвай, Бенин, Камерун, Эритрея, Гамбия, Сомали, Индия, Малайзия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
 
Ранее наша страна избиралась в Совет по правам человека на 2013-2015 годы.
 
Совет по правам человека - это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту прав человека в мире. В компетенцию СПЧ ООН входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, требующих его внимания.
 
Члены Совета избираются от пяти региональных групп и исполняют свои обязанности в течение трех лет. Заседания Совета по правам человека проходят в Отделении ООН в Женеве.
 

Спецпредствитель правительства Китая по делам стран Евразии рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы

31.12.2021, 12:33 15891
Спецпредствитель правительства Китая по делам стран Евразии рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы
Фото: russian.people.com.cn
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам стран Евразии Ли Хуэй по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем в ходе онлайн-встречи рассказал о преимуществах казахстанско-китайской дружбы в сфере политики, экономики и культуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил Ли Хуэй, уже 30 лет исполнилось дипломатическим отношениям между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
 

Казахстан - первая страна в Центральной Азии, с которой Китай построил трансграничный нефтегазовый трубопровод, чтобы наше энергетическое сотрудничество непрерывно шло на пользу народов наших стран, а также народов в данном регионе", - сказал он.

 
Кроме того, по его словам, Казахстан первая страна в Центральной Азии, которая первой запустила сотрудничество в сфере индустриализации инвестиций с Китаем и уже создала перечень проектов, который охватывает 55 совместных проектов на общую сумму около 25 млрд долларов.
 
Также Китай и Казахстан первыми создали совместные логистические центры, в частности Хоргос, которые "образовали архитектуру взаимосвязанности, и их выгода распространяется на широкий евразийский континент".
 

Казахстанско-китайские отношения наполняются новым содержанием и служат моделью межгосударственной дружбы, добрососедства, а также взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул спецпредставитель правительства КНР.

 
Обобщая достижения двух стран, он также отметил, что успехи в китайско-казахстанских отношениях кроются в следующих уникальных преимуществах. 
 
Во-первых, это жизнь по соседству, которая способствуют совместным приграничным проектам.
 

Через казахстанско-китайский нефтепровод было поставлено нефти на сумму 140 млн долларов", - уточнил Ли Хуэй.

 
Кроме того, контейнерный поезд до Китая даже в условиях пандемии продолжал и продолжает курсировать. "Мы образно называем его железным караваном", - сказал он.
 
Второе преимущество, по мнению Ли Хуэйя, это взаимная поддержка.
 

Это самое большое политическое преимущество китайско-казахстанской дружбы. Китай и Казахстан всегда поддерживают высокий уровень политического взаимодоверия и всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах взаимных интересов. В марте и июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев дважды провели телефонные разговоры", - напомнил спецпредствитель.

 
Третьим преимуществом Ли Хуэй отметил практическое сотрудничество. 
 

Созданы механизмы диалога в сфере по индустриализации инвестиций. 52 проекта на сумму 21,2 млрд долларов стали флагманом в развитии китайско-казахстанского практического сотрудничества", - пояснил он.

 
Четвертое преимущество, по словам спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии, это культурные связи. "Это самая ценная сфера китайско-казахстанской дружбы, обе стороны объединяют схожая система ценностей, ментальности, культурные устремления, что помогает нашим народам легко найти общий язык", рассказал Ли Хуэй. 
 

Казахстанско-китайские отношения связаны общими интересами, общей безопасностью, а также созданием среды сотрудничества и совместного развития", - подчеркнул он.

 
Также в ходе онлайн-встречи Ли Хуэй рассказал о ситуации в Синцзяне.
 

США продолжает провоцировать Китай, безосновательно искажать и очернять китайскую политику в Синцзяне, а также о состоянии прав человека в этом районе. И продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела Китая", - заявил он.

 
По его словам, на самом деле сейчас ситуция в Синцзяне улучшилась: "В районе наблюдается общественная стабильность и социально-экономическое развитие".
 

За более чем 70 лет развития общий объем экономики района увеличился более чем в 80 раз. Вырос товарооборот, внешняя торговля и объем импорта. ВВП на душу населения увеличился в 40 раз. Сотни тысяч людей были выведены из черты бедности", - проинформировал спецпредставитель.

 
Как напомнил Ли Хуэй, в Синцзяне находится крупнейшее производство хлопка с новыми технологиями, которое занимает лидирующую позицию как в Китае, так и в мире.
 
По информации спикера, сейчас в Синцзяне много современных городов, между котрыми строятся высокоскоростные магистрали и трассы. Доступ к дорогам в районе составляет 99%. Синцзянь вступил в эпоху высокоскоростных дорог и метрополитенов. Кроме того, в регионе функционируют аэродромы гражданского назначения.
 

Можно сказать, вопрос Синцзяня в отношении религии и прав человека на самом деле является вопросом антитеррористического и антисепаратистского характера. Это внутреннее дело Китая и касается лишь этой страны. За последние шесть лет благодаря политике Китая в районе не было ни одного терракта. Народ Синцзяня живет в мире и согласии, процветании, стабильности и безопасности. Но некоторые страны игнорируют антитеррористическую политику Китая, очерняют меры страны по поддержанию мира и стабильности в районе", - заключил он.

 
Также в ходе встречи Ли Хуэй рассказал о политика Китая в отношении Центральноазиатских государств, с которыми Китиай уже 30 лет имеет дипломатические отношения. 
 

За прошедшее тридцатилетие лидерами наших стран прилагаются усилия для успешного партнерства в этом регионе по созданию безопасности и среды для взаимовыгодного сотрудничества. Наши отношения вышли на исторически новый пик. Мы готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии и совершенствовать связи между нашими странами", - заявил он.

 
По его словам, Китай намерен внимательнее следить за афганскими событиями для поддержания в регионе мира и согласия.
 
Он также напомнил, что в мае текущего года в китайском городе Сиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия". По итогам встречи было принято несколько совместных заявлений. Достигнуты важные договоренности по усилению стратегического взаимодоверия, созданию сообщества единой судьбы Китая-Центральной Азии, углублению сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, продолжению совместного высококачественного строительства инициативы "Один пояс - один путь", формированию механизма сотрудничества между регионами. 
 
Механизм встречи министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" создает новую платформу для многопланового сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
 
Также в завершение встречи спецпредствитель правительства КНР по делам стран Евразии рассказал о некоторых аспектах внешней политики Китая.
 

О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле

31.12.2021, 11:05 16906
О чем говорили Путин и Байден, рассказали в Кремле
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ - Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переговоры глав государств состоялись поздно вечером в четверг по московскому времени и продлились 50 минут.
 

Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной", - сказал помощник президента журналистам.

 
Ушаков отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой документах, пишет РИА "Новости".
 
Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", - отметил он.
 
Крупная ошибка
 
Байден в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал Ушаков.
 
Российский лидер, по словам его помощника, добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Москва надеется, что этого не будет.
 
Путин также сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков. 


Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.
 

Гарантированная безопасность России"

 
Российский лидер также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности, сообщил Ушаков.
 

(Путин - ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве и Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ - ред.). Но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - сказал помощник президента.

 
При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", - добавил он.
 
Как будут проходить переговоры в Женеве
 
Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам - в Женеве (Россия - США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.
 

Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", - отметил он.

 
Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".
 
Процесс женевских переговоров России и США пройдет под личным контролем и наблюдением Путина и Байдена. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт и сами президенты, и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", - добавил помощник президента.
 
Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, выразил уверенность Ушаков.
 
Комментарий Белого дома
 
Разговор Байдена Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
 

Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", - добавил американский чиновник.

 
Американский лидер, как заявили в Белом доме, обсудил с российским коллегой необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Байден призвал Путина снизить напряженность, заявив, что значимый прогресс на предстоящих переговорах возможен только в атмосфере деэскалации.
 
При этом Байден пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон, по словам представителя Белого дома, будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.
 
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
 

Токаев принял специального представителя правительства КНР

30.12.2021, 15:21 19991
Токаев принял специального представителя правительства КНР
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэ. В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между странами в период его работы в качестве посла КНР в Казахстане. Президент подчеркнул успешное взаимодействие, в том числе в рамках подписанной совместной Декларации о вечном сотрудничестве и развитии стратегического партнерства в ходе своего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года.
 

Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как в прочем и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Также была подчеркнута важность дальнейшей работы по расширению объемов и улучшения структуры двусторонней торговли. Передав слова приветствия и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.
 
Ли Хуэй поздравил президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР.
 

За 30 лет Независимости Казахстан добился больших результатов в своем развитии. Сейчас ваша страна стала авторитетным государством, к которому с большим уважением относится весь мир. Что касается китайско-казахских отношений, за 30 лет мы достигли огромных успехов в процессе развития нашего дружественного и стратегического взаимодействия. Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, "рука об руку" расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство, - подчеркнул специальный представитель правительства КНР.

 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с Путиным.
 

Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент

29.12.2021, 15:39 23871
НУР-СУЛТАН . 29 ДЕКАБРЯ - С изменениями, внесенными сенатом парламента в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" согласились депутаты мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект направлен на совершенствование налогового, бюджетного законодательства и залоговой политики банков второго уровня, регулирование оценочной деятельности и исполнительного производства, сообщает Kursiv.kz.
 

Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.

 
С учетом вышеизложенного профильный комитет предложил согласиться с изменениями и дополнениями сената парламента по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства".
 
Кроме того, в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" переносятся сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
 

Токаев провел встречу с Путиным

29.12.2021, 08:38 25661
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 ДЕКАБРЯ - На полях неформального саммита СНГ глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.
 

Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Напомним, ранее в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России
 

Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии

28.12.2021, 20:47 27866
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.
 
Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
 
Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.
 

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.
 
Ранее президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
Также в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. 
 
23 декабря, в ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике. 
 

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