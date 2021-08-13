Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Корея

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СЕУЛ. 12 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16-17 августа совершит государственный визит в республику Корея по приглашению Президента Мун Чжэ Ина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления и подписание межправительственных документов".

Касым-Жомарт Токаев также встретится с руководителями крупных корейских компаний и видными политическими деятелями. Ожидается подписание ряда коммерческих контрактов по реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Кроме того, глава Казахстана откроет памятник Абаю в Сеуле.

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