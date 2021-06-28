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Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна

25.06.2021 15985
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах в Армении, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране", - отмечается в телеграмме президента Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение в том, что, благодаря активным совместным усилиям, казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на Евразийском пространстве.
 
Глава государства пожелал Николу Пашиняну больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении.
 
Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Тогда Пашинян подчеркнул, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня.
 

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