Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах в Армении, сообщает пресс-служба Акорды.

Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране", - отмечается в телеграмме президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение в том, что, благодаря активным совместным усилиям, казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на Евразийском пространстве.

Глава государства пожелал Николу Пашиняну больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении.

Напомним , 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Тогда Пашинян подчеркнул, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня.

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