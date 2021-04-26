Премьер-министр Армении подал в отставку

Фото: liga.net

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он сообщил в своем обращении к нации в воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пашинян подчеркнул, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил глава кабмина.

До проведения выборов он продолжит в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра.

В Армении парламентские фракции пришли к соглашению о проведении 20 июня 2021 года внеочередных парламентских выборов. Конституция страны предусматривает конкретную процедуру проведения внеочередных парламентских выборов, первым этапом которой является отставка действующего главы правительства.

После отставки премьера парламент дважды проводит голосование по новому кандидату на пост главы кабмина. Если парламент дважды не избирает нового премьера, национальное собрание Армении распускается в силу права. После этого проходят парламентские выборы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства