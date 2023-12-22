Казахстан экстрадирует в Россию хакера, получившего неправомерный доступ к данным компании
Кислицин неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и требовал выплат за нераспространение информации
Москва. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения его к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре России.
Хакера Никиту Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".
Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. После этого было произведено их копирование. Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре РФ.
Запрос о выдаче обвиняемого направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.
Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче Кислицина", - отметили в российском ведомстве.
Федеральной службе исполнения наказаний поручено принять и доставить обвиняемого на территорию Российской Федерации.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.