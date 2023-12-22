Казахстан экстрадирует в Россию хакера, получившего неправомерный доступ к данным компании

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля

Фото: Акорда

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Акорда





В ходе разговора Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.





Он также положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау - Ереван - Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.





Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.