Казахстан готов к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с Россией

МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Михаил Мишустин подчеркнул, что высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном", сообщает РИА Новости

Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд.

При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер.

По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках.

Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.

Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора Север - Юг.

Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия России и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.

От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Со своей стороны Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами договора о добрососедстве и союзничестве.

Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.

Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты.

Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.

Отметим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане.