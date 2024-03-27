26.03.2024, 13:05 6026
Казахстан готов внести свой вклад в борьбу с терроризмом - Токаев
На встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом президент уделил большое внимание вопросам безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с американским сенатором Стивом Дэйнсом вопросы международной и региональной безопасности и торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.
Также собеседники уделили большое внимание вопросам безопасности.
По словам Токаева, Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.
Он добавил, что в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.
Напомним, после теракта в российском "Крокус Сити Холле" Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом и поручил усилить меры по обеспечению безопасности граждан.
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25.03.2024, 18:15 12816
Токаев поздравил нового президента Индонезии
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Индонезии, сообщает пресс-служба Акорды.
Я уверен, что под вашим мудрым руководством ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии - дальнейшего прогресса и благополучия.
22.03.2024, 16:50 39866
Конференцию для урегулирования украинского кризиса предлагает провести Китай
Мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба
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Пекин. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские власти считают необходимым организовать международную мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина.
Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта, сообщает Bigasia.
По словам дипломата, Пекин стремится провести конференцию в таком формате "для того, чтобы гарантировать успех и получить результаты от этого мероприятия".
Ли Хуэй отметил, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, - это восстановить мир", - подчеркнул дипломат.
Ранее Ли Хуэй провел второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса. Спецпредставитель КНР сначала посетил Россию, затем штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Напомним, 7 марта на большой ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И рассказал о дипломатической повестке Китая на 2024 год. Одним из самых серьезных вызовов глобальной безопасности Ван И назвал продолжающийся кризис на Украине. Он призвал как можно скорее провести международную мирную конференцию по этому вопросу с равноправным участием России и Украины.
20.03.2024, 21:01 53011
Главы МИД и Минтранспорта РК посетят Китай
Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 марта по приглашению китайской стороны министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба МИД РК.
Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
С 22 по 25 марта состоится рабочий визит министра транспорта РК Марата Карабаева в Китай, в частности в Пекин и Урумчи.
Министр транспорта обсудит с китайскими партнерами вопросы совместных проектов и инициатив, а также повышения эффективности транспортных связей между двумя странами.
18.03.2024, 14:02 67616
Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает Акорда.
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, рассказали в пресс-службе президента РК.
Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
По информации RT, действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчета более 99% бюллетеней лидирует на выборах президента, которые прошли в России с 15 по 17 марта.
По итогам обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов. На третьем месте оказался Владислав Даванков от партии "Новые люди" с результатом 3,21% голосов, четвертым стал Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.
18.03.2024, 11:26 68986
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем: в МИД рассказали о возможностях развития партнерских отношений
Китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о возможностях развития партнерских отношений между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба ведомства.
В целях развития регионального сотрудничества между Казахстаном и Китаем генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев посетил провинцию Хубэй. В рамках визита состоялась встреча с руководителем управления иностранных дел провинции Хубэй Чжан Сяомэй, где стороны обменялись мнениями по активизации двусторонних отношений", - проинформировали в МИД.
Также состоялись переговоры с проректором университета, ответственным за международные связи, Тан Чиджу и казахскими студентами, обучающимися в Уханьском университете. Кроме того, были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере образования, вопросы двустороннего обмена студентами и специалистами.
Состоялась встреча с руководством порта и зоны свободной торговли Wuhan Hanou International Logistics Co., Ltd. В ходе переговоров обсуждены возможности установления партнерства с транспортно-логистическим сухим портом", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что китайская сторона выразила заинтересованность в отечественной пищевой продукции Казахстана и предложила возможность переработки, хранения и реализации казахстанской продукции на подведомственной территории таможенного бонда.
Ранее Бектенов обсудил с послом КНР вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
17.03.2024, 17:41 73696
Генсек ШОС рассказал, когда Беларусь станет членом организации
Фото: kabar.kg
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане ожидается принятие решения о предоставлении Республике Беларусь статуса полноправного члена организации, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - цитирует Чжан Мина РИА Новости.
Сообщается, что саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля.
В соответствии с решением, принятым Советом глав государств - членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года.
В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами - членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств - членов ШОС", - добавил Чжан Мин.
Напомним, в 2023 году саммит ШОС проходил в июле. Тогда Казахстан принял роль председательства в организации.
12.03.2024, 18:39 104271
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили город Шушу
Фото: Акорда
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Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Программу визита президента Казахстана в Азербайджан продолжило посещение города Шуши, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры двух стран ознакомились с генеральным планом города, расположенного в предгорьях Карабахского хребта. Затем они осмотрели основные достопримечательности региона.
Как отметил глава Азербайджана, Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры. В период своего процветания город был местом развития поэзии, искусства и архитектуры.
В настоящее время здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.
Напомним, 11 марта президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
12.03.2024, 15:15 104686
Казахстан подарил Азербайджану детский центр творчества
Фото: Акорда
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Баку. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы в городе Физули, сообщает Акорда.
Современный инновационный центр был построен по инициативе Касым-Жомарта Токаева в кратчайшие сроки в качестве гуманитарного дара братскому народу Азербайджана от казахстанцев.
Данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие", - отметил Токаев в беседе с жителями Физули.
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана.
Это будет не только Центр детского творчества, это будет центр дружбы и братства Казахстана и Азербайджана. Мы искренне благодарны за эту инициативу. Это будет жить в памяти всех азербайджанцев", - сказал Алиев.
Выбор имени Курмангазы для нового образовательного комплекса не случаен. Произведения выдающегося казахского кюйши стали достоянием всего тюркского мира.
Курмангазы - это титан казахской музыки, можно даже сказать, неотъемлемая часть тюркской культуры. Казахскую музыку трудно представить без имени Курмангазы. Его музыка очень динамичная, современная. До настоящего времени его знаменитый кюй "Сарыарка" слушается с большим волнением", - заметил Токаев.
Лидеры двух стран совместно осмотрели новые кабинеты, классы, залы и творческие студии Центра детского творчества.
Закладка первого камня объекта состоялась в марте 2023 года. Проектирование было выполнено за 3 месяца, а строительство завершено за 9 месяцев.
В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в несколько смен. Предусмотрены лекционный зал, класс шахмат, кулинарный класс, студия искусства и скульптуры, зал хореографии и спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный класс, кабинеты фото-и видеомонтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, класс 3d-моделирования", - говорится в сообщении.
Особое внимание в центре будут уделять IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил коллективу центра копию домбры Курмангазы и автобус для перевозки воспитанников образовательного комплекса.
Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с госвизитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали ряд документов.
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