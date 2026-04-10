Казахстан и Армения укрепляют политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество

Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Ереван министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Глава внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ваагну Хачатуряну.





Ермек Кошербаев отметил, что в Казахстане ценят личное внимание и вклад президента Армении в развитие казахско-армянских отношений. Выразил признательность за решение Ваагна Хачатуряна принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится 22-23 апреля 2026 года в Астане.





Армения является важным и надежным партнером Казахстана, с которым нас связывают тесные всесторонние связи. Сегодня казахско-армянские связи развиваются поступательными темпами, конструктивным подходом и готовностью учитывать интересы друг друга. Этому способствует доверительный политический диалог на высшем уровне, активно развивающееся межпарламентское и межправительственное сотрудничество", - подчеркнул глава МИД Казахстана.





В свою очередь президент Армении отметил актуальность проведения регионального экологического саммита, организованного в Астане под эгидой ООН. Президент Армении сообщил, что полностью разделяет позицию Казахстана о необходимости объединить усилия мирового сообщества в поиске совместных ответов на экологические вызовы.





В заключение встречи президент подчеркнул, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию и упрочению армяно-казахских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении.





Дополнено 09.04.2026, 20.56





Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.





Глава внешнеполитического ведомства передал премьеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.





Благодаря усилиям лидеров двусторонние отношения между Казахстаном и Арменией вышли на качественно новый уровень. Налажен устойчивый политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, посредством межправкомисии координируется торгово-экономическое сотрудничество, активно развиваются культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи", - отметил Ермек Кошербаев.





Министр с удовлетворением констатировал, что новая геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа открыла новые возможности для экономик двух стран. В частности, в прошлом году был возобновлен экспорт казахстанского зерна в Армению по железнодорожному маршруту через территории России, Азербайджана и Грузии. В этой связи он подтвердил заинтересованность в долгосрочных поставках сельхозпродукции, в частности зерна и мяса в Армению.





Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в транспортно-транзитной и торговой сферах в рамках эффективной реализации дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Казахстана и Армении на 2026-2030 годы.





Глава МИД Казахстана также сообщил о мерах по налаживанию регулярного прямого авиасообщения между странами.





Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив, что на данном треке сотрудничества Казахстан и Армения наработали положительный опыт совместной работы и сегодня позиции сторон схожи по многим вопросам.





В заключение встречи стороны подтвердили намерение совместными усилиями способствовать наращиванию межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.