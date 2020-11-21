Казахстан и Израиль стали партнерами по кибербезопасности

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В среду состоялось торжественное подписание меморандума о взаимопонимании в области кибербезопасности между Государственной технической службой (ГТС) Казахстана и Национальным Кибердиректоратом Государства Израиль (INCD), передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе ГТС, подписание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Помимо руководящего состава с двух сторон в лице директора INCD Игаль Унна и председателя правления ГТС Аскара Жунисбека, в мероприятии принял участие представитель посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков.



"Выстраивание официальных отношений с международными партнерами на практике доказало свою эффективность, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Государством Израиль предоставит возможность ускорить процесс обмена информацией об инцидентах и угрозах информационной безопасности и двустороннего оперативного реагирования", - отметили в ведомстве.



Подчеркивается, что Израиль является ведущим мировым игроком в сфере разработки средств по кибербезопасности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства