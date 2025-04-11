10.04.2025, 10:57 17826
Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. В документе регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней, передает корреспондент агентства.
В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", - говорится в документе.
При этом установлены условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:
- наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
- осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;
- деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.
Отмечается, что в передаче может быть отказано по следующим причинам:
- если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести угрозу ее суверенитету, безопасности или общественному порядку;
- осужденное лицо не возместило ущерб по приговору;
- в стране вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.
Ранее Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных.
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11.04.2025, 15:45 1536
Ряду городов Казахстана присвоят почетное звание в преддверии 80-летия Победы
Фото: МИД РК
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трем городам Казахстана будет присвоено почетное звание ""Город трудовой славы. 1941-1945 гг.", об этом стало известно в ходе заседания совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Участники встречи согласовали решение о присвоении в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астане, Алматы, Караганде и другим.
Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках содружества.
Сегодня содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.
Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по содружеству в реализации инициатив Казахстана.
Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как форум волонтеров, Ярмарка содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", - подчеркнул министр иностранных дел РК.
В МИД добавили, что следующее заседание совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне саммита глав государств СНГ.
11.04.2025, 11:30 5526
Заседание Совета министров иностранных дел проходит в Алматы Дополнено
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Руководители внешнеполитических ведомств обсуждают актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.
Они также обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
После заседания СМИД также состоится VIII встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия - Россия", сообщает RG.ru.
Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия в шестистороннем формате и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам в целях укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сообщает источник.
Дополнено 11.04.2025, 12.00
Стороны договорились, что следующая встреча глав МИД стран СНГ пройдет 9 октября в Душанбе. Также главы внешнеполитических ведомств учредили ежегодный форум волонтеров Содружества. Инициатива его создания принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В феврале на заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ проект положения о форуме был доработан.
Дополнено 11.04.2025, 12.55
Участники заседания одобрили проект программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
С докладом на эту тему выступил зампредседателя совета командующих Пограничными войсками - председатель Координационной службы СКПВ Александр Манилов. Документ затем предполагается рассмотреть на заседании Совета глав государств СНГ в октябре нынешнего года в Душанбе", - сообщает исполком СНГ.
10.04.2025, 14:35 15066
Визит Токаева в Россию запланирован на осень - МИД
Фото: МИД РФ
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о планах президента Касым-Жомарта Токаева посетить Россию осенью.
Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича, тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита", - цитирует Нуртлеу РИА Новости.
Также напомним, что глава Казахстана полетит в Москву на празднование 80-летия Победы.
08.04.2025, 12:36 38951
Токаев встретился со спикером израильского парламента
Важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.
Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическому партнерству. Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере", - говорится в сообщении.
Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.
08.04.2025, 09:54 41246
Назначен новый посол Украины в Казахстане
Фото: hronikatm.com
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Киев. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Казахстане, сообщается на сайте президента.
Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе президента Украины.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Казахстане.
07.04.2025, 16:24 50476
Токаев пригласил президента Сербии посетить Казахстан
Главы государств провели телефонный разговор
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич переговорили по телефону, сообщили в Акорде.
В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.
Главы государств оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества.
Также президенты подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.
Напомним, в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию в ноябре 2024 года был подписан ряд важных документов.
04.04.2025, 12:23 91291
Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине
Необходимо проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий, считает президент
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает Акорда.
Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы", - подчеркнул президент.
Напомнив о росте глобальной нестабильности, он заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий.
В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.
Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.
Также глава Казахстана поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз".
Ранее Токаев высказался по поводу телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По мнению президента, лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности.
03.04.2025, 21:18 100816
Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства
Фото: Акорда
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия - Европейский союз" и выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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