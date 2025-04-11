Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных

Решение согласовано участниками заседания совета министров иностранных дел СНГ в Алматы

Фото: МИД РК

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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трем городам Казахстана будет присвоено почетное звание ""Город трудовой славы. 1941-1945 гг.", об этом стало известно в ходе заседания совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.





Участники встречи согласовали решение о присвоении в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астане, Алматы, Караганде и другим.





Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках содружества.





Сегодня содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.





Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по содружеству в реализации инициатив Казахстана.





Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как форум волонтеров, Ярмарка содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", - подчеркнул министр иностранных дел РК.





В МИД добавили, что следующее заседание совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне саммита глав государств СНГ.