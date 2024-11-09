Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных

Фото: Акимат Акмолинской области

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Кокшетау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Акмолинской области новым акимом Кокшетау стал Ануар Кумпекеев, - Распоряжением акима Акмолинской области новым акимом Кокшетау стал Ануар Кумпекеев, сообщили в акимате региона.





Глава Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что акимату Кокшетау предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства. Первоочередной задачей для акима города является прохождение отопительного сезона и обеспечение горожан качественной питьевой водой.





Ахметжанов поручил своевременно реализовать запланированные проекты для решения вопроса дефицита и повышения надежности электроснабжения Кокшетау и активизировать работы по строительству и выкупу жилья.





С 2015 по 2018 год Ануар Кумпекеев занимал должность акима Степногорска. В 2018 году был назначен на пост главы Павлодара. С 2019 года работал советником председателя правления АО "Транстелеком". С августа этого года был советником акима Акмолинской области.