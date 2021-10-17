Казахстан и Кирибати приняли заявление о реабилитации территорий, пострадавших от ядерных испытаний

МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ - Совет молодых дипломатов МИД России, Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России организовали IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы", в рамках которого шла речь о принципиальной важности взаимодействия молодых дипломатов в целях сохранения исторической памяти и недопущении искажения итогов Второй мировой войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники форума - представители более 60 стран - обсудили, в частности, перспективы организации совместных патриотических просветительских проектов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Ректор Дипломатической академии Александр Яковенко отметил, что вопросы информационного освещения вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне являются все более актуальными. В этом контексте роль исторической дипломатии имеет большое значение.
По мнению председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонида Слуцкого, сложно переоценить то, что достигается путём живого общения между молодыми дипломатами разных стран. Он подчеркнул, что в рамках форума между молодыми дипломатами возникает совершенно другой уровень взаимопонимания.
Приветственное слово председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича зачитал директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, председатель Молодежного совета Комиссии Данияр Турусбеков. Он рассказал о проекте Молодежного совета ЕЭК "Наши Герои". По его словам, идея проекта нашла положительный отклик у различных министерств и ведомств государств Евразийского экономического союза. Данияр Турусбеков призвал молодых дипломатов - наследников традиций советской дипломатической школы - подключиться к инициативе Молодежного совета ЕЭК.
Только вместе мы можем эффективно противодействовать попыткам искажения истории Великой Победы и доносить объективную информацию о подвиге наших предков", - резюмировал представитель Комиссии.
О важности взаимодействия молодых дипломатов всего мира и их значимом вкладе в сохранение исторической памяти говорили и другие выступающие: заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, проректор МГИМО (У) МИД России Владимир Морозов, министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский, исполнительный директор Общероссийского общественного движения "Российские реконструкторы" Михаил Шмаевич. С приветственным видеообращением к участникам форума выступил также спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал.
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания совета глав государств СНГ напомнил об идее создания единого для Содружества списка экстремистских организаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Рахмон в ходе заседания совета глав государств Содружества, которое проходит онлайн.
Фото: vedtver.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Странам СНГ необходимо действовать солидарно, защищая память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент РФ отметил, что для всех нас приоритетной является задача сохранения памяти об общей победе в Великой Отечественной войне, пишет РИА "Новости"
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Мы признательны партнерам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин.