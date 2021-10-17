Казахстан и Кирибати приняли заявление о реабилитации территорий, пострадавших от ядерных испытаний

НЬЮ-ЙОРК. 16 ОКТЯБРЯ - В рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона Республика Казахстан и Республика Кирибати выступили с Совместным заявлением в поддержку позитивных обязательств в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Позитивные обязательства по данному Договору предусматривают меры помощи по реабилитации населения и окружающей среды, подвергнувшихся радиационному заражению после ядерных испытаний", - сообщает пресс-служба МИД РК.

ДЗЯО был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств и вступил в силу в январе 2021 года. Данный документ провозглашает ядерное оружие незаконным и рассматривается как важный шаг на пути к его полному уничтожению.

Казахстан принял активное участие в переговорном процессе по разработке Договора, 29 августа 2019 года став 26-м государством, внёсшим в Секретариат ООН инструмент ратификации, тем самым придав новый импульс его вступлению в силу.

В МИДе отметили, что Кирибати - островное государство в Тихом океане, пострадавшее от последствий ядерных испытаний США и Великобритании в 50-60 годах ХХ века.