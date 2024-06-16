15.06.2024, 18:53 7256
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере культуры и музейного дела
Национальный музей Казахстана проведет выставки в трех городах Китая осенью этого года
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Пекин. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и директор Национального музея Китая - директор департамента международного сотрудничества Министерства культуры и туризма КНР Гао Чжэн обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, а также обсудили вопрос открытия культурных центров двух стран, рассказали в Министерстве иностранных дел РК.
В ходе беседы казахстанский посол отметил особое значение подписанного в ноябре прошлого года соглашения о взаимном открытии культурных центров РК - КНР.
Нурышев также отметил важность обмена опытом в сфере сохранения и реставрации исторического и культурного наследия.
Вместе с тем стороны обсудили предстоящие мероприятия в рамках Года туризма Казахстана в Китае, а также планы Национального музея Казахстана по проведению выставок в трех городах Китая осенью этого года.
Гао Чжэн в свою очередь проинформировал о текущей деятельности Национального музея Китая, проводимых мероприятиях и дальнейших планах развития международного сотрудничества, а также акцентировал внимание на важности поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию.
Вместе с тем он рассказал о действующих проектах по проведению раскопок в рамках меморандума о сотрудничестве с институтом археологии Китайского национального музея.
В завершение встречи стороны договорились о тесной кооперации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
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16.06.2024, 12:49 3336
Китай вновь призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний
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Женева. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вновь призвал Россию и Украину проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий.
С призывом о прекращении военного конфликта выступил во время рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса о предоставлении оружия Украине заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает China Times.
Он отметил, что представитель США в Генеральной ассамблее в очередной раз распространяет ложь о том, что Китай поддерживает Россию в ведении войны, что совершенно неприемлемо.
Продолжающийся поток оружия и боеприпасов на поле боя только усугубит кризис, приведет к новым жертвам и увеличит риск потери оружия и его распространения. Не существует простого решения сложных проблем. Оружие может положить конец войнам, но оно не принесет прочного мира. Китай призывает стороны конфликта проявить политическую волю, пойти навстречу друг другу, как можно скорее начать мирные переговоры, добиться прекращения огня и боевых действий. Мы призываем международное сообщество ставить мир и гуманность на первое место, активизировать усилия по установлению мира и содействию переговорам, избегать усиления конфронтации, совместно работать над преодолением негативных побочных эффектов, вызванных кризисом, и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса", - заявил Гэн Шуан.
Он отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.
Мы будем продолжать отстаивать объективную и справедливую позицию, поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также прилагать неустанные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса и играть конструктивную роль", - подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что Китай не предоставлял смертоносного оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения - военного и гражданского назначения.
Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. На самом деле после начала войны торговля между Соединенными Штатами и Россией никогда не прекращалась", - пояснил Гэн Шуан.
Он призвал США прекратить нападки и дискредитацию Китая на основании украинского вопроса, а также прекратить односторонние санкции и необоснованное подавление деятельности китайских компаний.
Ранее в МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину и призвали США задуматься о своей ответственности за украинский кризис. Китай также предложил провести конференцию для урегулирования военного конфликта и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
14.06.2024, 18:53 12051
Токаев обсудил с торговым представителем США новые подходы к развитию торговых связей
Фото: Акорда
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял торгового представителя США Кэтрин Тай. Глава государства подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил президент Казахстана, за последние три десятилетия страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.
Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила благодарность президенту Казахстана за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации рамочного соглашения по торговле и инвестициям.
12.06.2024, 21:25 22961
Главы Казахстана и Южной Кореи посетили гала-концерт мастеров искусств
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, сообща пресс-служба Акорды.
Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны", организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.
Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступление на казахско-корейском бизнес-форуме пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной.
12.06.2024, 13:36 25366
Более 700 компаний с южнокорейским капиталом успешно работают в Казахстане - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, сообщает Акорда.
Он назвал первый государственный визит Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием и подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.
Южная Корея стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе, а всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как "ключевого глобального государства", - заявил президент.
По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.
За треть века страны достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Они взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют деловой совет и межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Токаев также отметил, что важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. В Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.
Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.
120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются "золотым мостом дружбы" между нашими дружественными странами", - добавил Токаев.
Президент Юн Сок Ёль отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства
Республика Корея намерена вместе рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном - нашим ключевым стратегическим партнером", - сказал корейский лидер.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.
Дополнено 12.06.2024, 14.35
По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление.
Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;
2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;
4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;
8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;
9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;
10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;
11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.
Сегодня президенты также провели переговоры в узком составе.
10.06.2024, 20:04 38231
Токаев поздравил премьер-министра Индии
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Индии, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.
Я убежден, что под вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии - процветания и благополучия.
10.06.2024, 13:05 41091
Президент Конго посетит с визитом Казахстан
В этом году Казахстан и Конго отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Акорда.
Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
В этом году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Конго Дени Сассу-Нгессо.
На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита главы Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
07.06.2024, 10:33 67651
Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея
Фото: Акорда
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов.
06.06.2024, 13:16 77441
Совместное противодействие угрозам обсудили в Алматы секретари совбезов ОДКБ
Участники встречи подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в Алматы.
В ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, выступил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Участники встречи провели подробное обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ", - сообщает пресс-служба организации.
Особое внимание было уделено проекту целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами КССБ и рекомендован генеральному секретарю ОДКБ представить его на рассмотрение СКБ ОДКБ установленным порядком.
Напомним, 3 июня в Алматы прошло очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности, а также напомнил, что осенью на территории Казахстана пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024".
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