Богота. 9 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан и Колумбия установили безвизовый режим, передает Kazakhstan Today.

"В колумбийской столице состоялся очередной раунд казахстанско-колумбийских межмидовских политических консультаций на уровне Заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. В ходе переговоров pаместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев акцентировал внимание на хорошем потенциале для развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, горнорудной промышленности, а также на наращивании деловых связей среди малого и среднего бизнеса с учетом привлекательности транзитно-транспортных возможностей страны", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Передав поздравления главы казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтара Тлеуберди вновь назначенному министру иностранных дел Колумбии Клаудие Блюм, казахстанский дипломат выразил надежду на проведение следующего раунда политических консультаций в Нур-Султане с ее участием.

В свою очередь, заместитель главы МИД Колумбии Франсиско Эчеверри высоко оценил развитие политического диалога и выразил надежду на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, высказав готовность колумбийской стороны продолжить курсы испанского языка для казахстанских дипломатов и слушателей Академии госуправления при Президенте РК, проводимых с 2015 года.

В ходе переговоров стороны также выразили заинтересованность в тесном взаимодействии по вопросам поддержания международного мира и безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, продвижения ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом, а также обсудили практические аспекты вступления в ОЭСР и договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций.

По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств обоих государств подписали Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, что дополнило уже упрощенный на взаимной основе между странами визовый режим для краткосрочных поездок граждан.

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