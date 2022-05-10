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Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме

09.05.2022, 17:54 1966
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
Фото: МИД РК
МАЛЕ. 9 МАЯ - Правительства Республики Казахстан и Мальдивской Республики подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, не превышающий 30 календарных дней. 
 

При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы", - сообщает МИД РК

 
Ранее страны взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР-справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран. 
 

новости по теме

Партия АМАNАТ выступила с заявлением в поддержку референдума

06.05.2022, 12:41 6646
Партия АМАNАТ выступила с заявлением в поддержку референдума
Фото: Партия AMANAT
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов в режиме видео-конференц-связи провел первое заседание республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания Ерлан Кошанов озвучил заявление партии AMANAT в поддержку инициативы президента провести общенациональный референдум.
 

Президент в своем послании народу Казахстана предложил пакет масштабных политических реформ, направленных на повышение благосостояния населения, переход от суперпрезидентской формы правления к политической системе с сильным парламентом и маслихатами, ускорение демократического процесса, укрепление единства и солидарности в стране", - говорится в заявлении. 

 
Председатель партии отметил, что масштабные реформы коренным образом изменят избирательную, партийную и судебно-правовую системы, административно-территориальное устройство, принцип разделения государственной власти. 
 

Это станет политической основой "Второй Республики". Историческое решение Президента - большой шаг на пути построения нового и справедливого Казахстана. Это усилит политическую конкуренцию, создав новые и равные возможности гражданам страны. Для реализации реформ необходимо внести 33 изменения и дополнения в Конституцию. Для законодательного закрепления этих изменений Президент предложил провести общенациональный референдум. Внесение поправок в Конституцию путем всенародного голосования подтверждает действие принципа: "Народ - единственный источник государственной власти". Партия АМАNАТ, глубоко понимая важность конституционной реформы, всецело поддерживает предстоящий референдум", - сказал Ерлан Кошанов. 

 
По его словам, общенациональный референдум является выражением нацеленности государства на реальные перемены, поэтому партия готова направить все усилия на организацию общественной поддержки конституционной реформы. 
 
Так, для информационно-разъяснительной работы и организации мероприятий партией созданы республиканский и 17 региональных штабов. В их составы вошли центральный и региональные партийные активы АМАNАТ - это депутаты фракции в парламенте и маслихатах, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта, молодежное крыло и филиалы партии. Партийцы встретятся с избирателями в регионах и отдаленных населенных пунктах. 
 

Конституционная реформа, предложенная Президентом, определяет стратегическое будущее Казахстана. Мы стремимся создать открытое и процветающее государство, справедливое и равноправное общество. Эти цели объединяют Президента и всех казахстанцев, поэтому участие в референдуме - наш общий долг. В такое судьбоносное для страны время никто не должен остаться в стороне, и каждый может сделать свой исторический выбор. Будущее нашей независимой страны - в наших руках!" - подчеркнул Ерлан Кошанов. 

 
В ходе заседания был дан ряд конкретных поручений по надлежащей организации работы штабов.
 

Парламент принял поправки в закон о референдуме

05.05.2022, 15:29 9451
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Депутаты мажилиса сегодня одобрили поправки сената по проекту конституционного закона о референдуме, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, что сенат исключил из закона о референдуме упоминание Первого Президента. Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. 
 
В одобренной парламентом редакции эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".
 
Ранее в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 

Эксперт прокомментировал исключение норм о Первом Президенте из Конституции

05.05.2022, 09:54 10806
Эксперт прокомментировал исключение норм о Первом Президенте из Конституции
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Глава Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал решение о конституционности проекта поправок в Конституцию относительно исключения норм о Первом Президенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эксперт отметил, что общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся Первого Президента Республики Казахстан. Это норма о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом, уточнил он. 
 
Вместе с тем, подчеркнул Башимов, в обществе очень серьезную полемику вызвало сохранение в 91-й статье нормы о неизменности статуса Первого Президента как основателя независимого Казахстана. Поэтому некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли Первого Президента из Основного закона, так как оно не несет никакой правовой нагрузки. 
 

Сам исторический факт, что Н.Назарбаев являлся Первым Президентом независимого Казахстана, не требует особого юридического закрепления. С учетом мнения членов рабочей группы в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение", - написал он в Facebook.

 
По результатам итогового заседания Конституционный совет вынес решение о конституционности проекта поправок в Конституцию. 
 

Таким образом, согласно проекту поправок из Конституции полностью исключаются все нормы о Первом Президенте, его статусе и полномочиях. Это еще раз демонстрирует демократическую направленность проводимой конституционной реформы. Глава государства вновь подтвердил не на словах, а на деле свою твердую приверженность принципам "слышащего государства", - заключил эксперт.


Закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане.
 

Токаев и Эрдоган обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства

03.05.2022, 19:09 15116
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Президент РК согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре.
 
Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.
 
Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.
 

Токаев поздравил правящий альянс Венгрии с победой на выборах

03.05.2022, 15:38 16111
Токаев поздравил правящий альянс Венгрии с победой на выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, прибывшего в столицу Казахстана в рамках рабочего турне по странам Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
 
Приветствуя венгерского дипломата, глава государства поздравил правящий альянс "ФИДЕС" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с недавней победой на парламентских выборах. Президент подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере. Он также проинформировал венгерского министра о реализации масштабных политических и экономических реформ в стране, построении Нового Казахстана, а также о подготовке к референдуму по поправкам в Конституцию.
 
В свою очередь Петер Сийарто поблагодарил президента за поздравления в адрес руководства его страны. По словам министра, победа правящей партии важна с точки зрения дальнейшей реализации суверенной и независимой внешней политики Венгрии.
 
Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт.
 
Министр от имени Виктора Орбана высказал поддержку осуществляемым под руководством Касым-Жомарта Токаева усилиям по построению Нового Казахстана.
 
С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.
 
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В завершение лидер Казахстана передал слова приветствия и теплые пожелания вновь избранному президенту Венгрии Каталине Новак и премьер-министру Виктору Орбану.
 

Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в телефонной беседе

02.05.2022, 16:53 19131
Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в телефонной беседе
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и планы работы над совместными проектами в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре и других областях, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Предыдущий разговор премьер-министров состоялся 21 марта. Смаилов и Мишустин обсудили важность дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия в ЕАЭС, актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в различных областях.
 

Токаев о "языковых патрулях": провокаторы, действующие по заданию спецслужб

30.04.2022, 09:45 25391
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал провокацией действия так называемых языковых патрулей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей - провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями", - высказался глава государства.

 
Токаев заявил о недопустимости использования внешних конфликтов для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди граждан.
 

Такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - констатировал президент.

 

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

29.04.2022, 15:40 28261
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - сообщает Акорда.
 
Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на вопросах, требующих оперативного решения.
 
Глава Казахстана поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств - участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.
 

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