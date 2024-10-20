19.10.2024, 20:39 6226
Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью
Главы МВД подписали совместное решение
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Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялось заседание с участием министров внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и Российской Федерации Владимира Колокольцева.
Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству, сообщает Polisia.kz.
Министры подписали совместное решение, а также наметили мероприятия на предстоящий период.
Ранее депутат предложила криминализировать киберпреступность в Казахстане.
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18.10.2024, 14:47 13846
В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз подтвердил готовность к подготовке к переговорам с Казахстаном по упрощению визового режима, сообщает schengen.news.
На этой неделе власти Европейского союза и Казахстана провели 21-ю встречу, на которой стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества и достижению соглашения об упрощении визового режима. Казахстанская сторона подтвердила готовность обсудить упрощение визового режима и соглашение о реадмиссии.
Казахстан стремится достичь соглашения, которое позволило бы его гражданам подавать заявления на получение шенгенских виз по упрощенным и более благоприятным правилам", - пишет издание.
Отмечается, что ранее власти Казахстана просили снизить сбор за подачу заявления на получение шенгенской визы для своих граждан. Теперь ЕС взимает сбор в размере 90 евро вместо прежних 80 евро.
Также казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия и просит сократить время оформления.
Казахстан также отметил, что он открыт для сотрудничества в деле реадмиссии своих граждан, которые находятся в ЕС нелегально.
18.10.2024, 14:28 14551
Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике
Консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Фото: МИД РК
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Мапуто. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Мозамбика, городе Мапуто, состоялась торжественная церемония открытия первого почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана в Мозамбике был назначен бизнесмен Дино Мамудо Фой.
Открытие консульства стало важным событием для двусторонних отношений между Казахстаном и Мозамбиком. В церемонии приняли участие посол Казахстана в Мозамбике Еркин Ахинжанов, представители местной общественности, деловых кругов, культурной и научной сферы, а также представители прессы, дипломатического корпуса и граждане Казахстана, проживающие в Мозамбике", - рассказали в МИД Казахстана.
Выступая на церемонии, Ахинжанов подчеркнул значимость открытия консульства, отметив, что это знаменует новый этап в развитии отношений между двумя странами. Казахский дипломат выразил уверенность, что консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между народами Казахстана и Мозамбика.
Со своей стороны Дино Фой выразил благодарность за доверие, оказанное казахстанским правительством, и подтвердил свою готовность содействовать развитию двустороннего сотрудничества, активизировать взаимодействие в различных сферах, а также защищать права и интересы граждан Казахстана в своем консульском округе.
16.10.2024, 14:36 24526
Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС
Фото: t.me/sectsco
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Исламабад. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе заседания главы делегаций обсудили предложение о создании Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Они также подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов. Вместе с тем было уделено внимание предложению о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами
Отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, участники подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
Участники отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.
Главы правительств отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжения работы над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.
Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.
По итогам заседания участники подписали 8 документов, включая совместное коммюнике по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
Участники высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания совета глав государств - членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Также они заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя организации на 2024-2025 годы.
Следующее заседание совета глав правительств государств - членов ШОС состоится в Российской Федерации в 2025 году.
15.10.2024, 19:09 30551
Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.
На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.
Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. Театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.
Ранее президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры.
15.10.2024, 13:46 32321
Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.
В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", - подчеркнул Токаев.
Он сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.
Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", - сказал президент.
Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", - отметил президент Армении.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
14.10.2024, 17:47 38491
Реализация договоренностей и международная повестка: о чем говорили Токаев и Пашинян
Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия
Фото: akorda.kz
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.
Напомним, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.
13.10.2024, 09:17 53536
ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН
Фото: kabar.kg
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Вьентьян. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества намерена углублять политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе.
Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания", - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал ШОС.
Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "ШОС плюс" заявил, что принятый организацией план экономического развития ШОС до 2030 года открывает перспективы взаимодействия стран-участниц с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.
12.10.2024, 14:12 62576
Президент Армении посетит Казахстан официальным визитом
Будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?