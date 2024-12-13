Казахстан и Россия подписали межпарламентское соглашение на 3 года

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Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло на площадке МГТУ имени Баумана, где членам делегаций также презентовали инженерные проекты и научные разработки студентов стран СНГ, обучающихся в российских вузах, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Выступая на заседании совета, Олжас Бектенов подчеркнул, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров. Руководитель правительства отметил, что учреждение инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым межгосударственной программы "Ярмарка Содружества" будет способствовать укреплению экономических связей между странами СНГ.





Важным фактором развития торгово-экономической кооперации является расширение транспортных коридоров. Бектенов акцентировал внимание на том, что СНГ отводится особая роль в трансконтинентальных транспортных потоках, в частности в направлении Запад - Восток и Север - Юг. Разработанная казахстанской стороной концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ направлена в исполнительный комитет СНГ в октябре 2024 года. Данный проект позволит повысить транспортную пропускную способность стран Содружества.





Бектенов уделил особое внимание вопросу усиления сотрудничества в сфере экологии. Предупреждение климатических вызовов и устранение их последствий способствует устойчивому региональному и глобальному развитию.





Примером успешной региональной кооперации по сохранению уникальных природных экосистем может послужить трансграничный биосферный резерват "Алтай". Он создан совместными усилиями Казахстана и России на базе Катон-Карагайского национального природного парка и Катунского биосферного заповедника. В 2017 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, став первым совместным резерватом в Азии. Сегодня на базе этого уникального проекта ведутся научно-исследовательские работы, проводятся конференции, налажен обмен опытом и наработками. Таким образом, на Алтае отработана уникальная модель трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природных ценностей на базе особо охраняемых территорий", - отметил премьер.





По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в области цифровой трансформации транспортного комплекса и др.





Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2025 года в Душанбе.