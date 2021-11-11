Казахстан и Сербия обсудили дальнейшие двусторонние отношения

Фото: МИД РК
БЕЛГРАД. 10 НОЯБРЯ - Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, отметив дружественный характер отношений между двумя странами и обоюдное намерение активизировать взаимные контакты, приурочив их к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Посол Казахстана выразил признательность сербской стороне за готовность поддержать инициативу Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева "Зеленый мост" и присоединиться к Хартии соответствующей программы партнерства.
Министр Никола Селакович, в свою очередь, поздравил посла Мади Атамкулова с 30-летием Независимости Казахстана и поблагодарил за неизменную поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
Как сообщили в ведомстве, особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проведения очередного заседания МПК, расширения нормативно-правовой базы и развития межрегиональных связей.
Ранее сообщалось, что президент РК и маршал сената Польши обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.