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Казахстан и Сербия обсудили дальнейшие двусторонние отношения

10.11.2021, 16:25 12907
Казахстан и Сербия обсудили дальнейшие двусторонние отношения
Фото: МИД РК
БЕЛГРАД. 10 НОЯБРЯ - Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, отметив дружественный характер отношений между двумя странами и обоюдное намерение активизировать взаимные контакты, приурочив их к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Посол Казахстана выразил признательность сербской стороне за готовность поддержать инициативу Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева "Зеленый мост" и присоединиться к Хартии соответствующей программы партнерства.
 
Министр Никола Селакович, в свою очередь, поздравил посла Мади Атамкулова с 30-летием Независимости Казахстана и поблагодарил за неизменную поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
 
Как сообщили в ведомстве, особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проведения очередного заседания МПК, расширения нормативно-правовой базы и развития межрегиональных связей.
 
 

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"Беспрецедентное решение Елбасы". Как появилась программа "Болашак"

05.11.2021, 10:19 78679
"Беспрецедентное решение Елбасы". Как появилась программа "Болашак"
Фото: пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный программе "Болашак", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 ноября 1993 года вышел указ Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева об учреждении стипендии "Болашак". Благодаря беспрецедентному решению Елбасы тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира. Сегодня болашаковцы не только успешно работают в различных секторах экономики, но и запускают стартапы, реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения и науки", - говорится в описании к видеоролику.

 
Отмечается, что в 2001 году первыми выпускниками была учреждена Ассоциация "Болашак", ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций страны. 
 
В 2011 году болашаковцы создали фонд "Болашак" для реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей. 
 
К примеру, за десять лет по самым высоким стандартам с английского на казахский язык было дублировано 37 фильмов для детей. Одним из ключевых направлений работы фонда "Болашак" стал проект по развитию инклюзивного образования, рассказали в пресс-службе партии.
 

В рамках болашаковского проекта "Каждый ребенок достоин школы" свыше двух тысяч детей с особыми потребностями получили путевку в новую жизнь. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад. В целом во всех регионах страны открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии", - рассказывается в ролике.

 
Как подчеркнули в пресс-службе партии, "Болашак" - один из многих успешных проектов Елбасы, ставший международным брендом Казахстана. 
 
 

МИД РК: изменены правила въезда в США

03.11.2021, 11:00 101710
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана сообщило об изменениях в правилах въезда казахстанцев в США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ. В список одобренных входят такие вакцины, как Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Отмечается, что сертификаты должны быть оформлены по варианту, утвержденному государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.
 

Вместе с тем новые требования не распространяются на детей до 18 лет, людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации, а также на государственных служащих или членов их семей, имеющих визы дипломатической, служебной и транзитной категорий, и сотрудников международных организаций", - сказано в сообщении.

 

Елбасы встретился с наследным принцем Абу-Даби

29.10.2021, 09:47 171964
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нурсултан Назарбаев и наследный принц Абу-Даби дали высокую оценку динамичному развитию традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
 
В данном контексте были отмечены итоги визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Абу-Даби, в результате которого был подписан межправительственный документ об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд долларов США.
 
Елбасы сердечно поздравил народ Объединенных Арабских Эмиратов с "Золотым юбилеем" по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период.
 
В ходе встречи Первый Президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность", которая была присуждена Наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития. 
 
В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов Комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности. 
 
Отметив большую роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.
 
Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Напомним, Назарбаевская премия "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" была учреждена Первым Президентом РК – Елбасы в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения являются король Иордании Абдалла II, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
 

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