Президент РК принял маршала сената Польши

Фото: МО РК

МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. - Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России, сообщает пресс-служба МО РК.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 годы. Программа разработана в развитие положений обновленного договора о военном сотрудничестве между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.