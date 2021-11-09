Президенты Казахстана и Польши обсудили актуальные вопросы

КАЗАНЬ. 8 НОЯБРЯ - 8 ноября в Казани стартует совместное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тренировках примут участие воинские контингенты России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении, сообщает Минобороны РФ.

В манёврах будут задействованы российские ударные вертолёты Ми-24, десантно-транспортные вертолёты Ми-8 МТВ5, силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты. Военные отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции.

Учение пройдёт с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина", - говорится в сообщении ведомства.

В российском Минобороны добавили, что в ходе учения экипажи десантно-транспортных вертолётов Ми-8 при поддержке ударных вертолётов Ми-24 обеспечат беспарашютное десантирование с помощью спусковых устройств и специального каната тактического десанта. Кроме этого, отработают прикрытие гуманитарных колонн на марше, а также эвакуацию условного пострадавшего.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, воинские контингенты стран ОДКБ отработают "планирование и проведение совместной миротворческой операции".

Во время манёвров военные будут тренировать действия на блокпосту, заниматься отработкой задач в лагере беженцев, сопровождать колонны с гуманитарным грузом, блокировать населённый пункт, штурмовать здание, занятое "боевиками", а также освобождать "заложников" и оказывать помощь пострадавшим, сообщает RT

Перед учением "Нерушимое братство - 2021" стоит задача совершенствования навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Кроме того, планируется повысить слаженность воинских частей и подразделений, которые входят в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Как ранее сообщало российское военное ведомство, всего в совместных практических действиях во время манёвров будут задействованы более 1700 человек и 300 единиц техники.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, характер предстоящих учений "Нерушимое братство - 2021" говорит о том, что организация готовится в случае какой-либо внештатной ситуации быстро нивелировать потенциальную угрозу.

Поэтому в данном случае очень важно, что в этих манёврах принимают участие все страны, которые входят в ОДКБ. Совместная отработка военными контингентами учений и планирования, проведения миротворческой операции говорит о том, что Организация Договора о коллективной безопасности в оперативном режиме может эффективно реагировать на угрозы безопасности", - отметил эксперт в беседе с RT.

Данюк считает неслучайным, что ставка во время учений делается именно на вертолёты и десант.

Оперативные группы могут быть очень быстро доставлены вертолётами, например, на горную территорию либо в отдалённый населённый пункт. Ми-24 и Ми-8 призваны осуществить поддержку сухопутных войск на конкретном театре военных действий", - сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас война носит гибридный характер, поэтому реагировать нужно по всему спектру угроз, включая и возможность информационного реагирования, а также информационного противоборства с использованием средств радиоэлектронного подавления.

По словам Данюка, на предстоящих учениях Россия и её союзники по ОДКБ будут использовать не только военный подход, но и комплексный.

Это делается для того, чтобы организовать защиту внутреннего порядка, инфраструктуры, гражданского населения, ликвидацию потенциальных угроз и наркотрафика, разрастания влияния террористов и экстремистов", - пояснил аналитик.

Как отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, проведение учений "Нерушимое братство - 2021" приобретает особую актуальность на фоне событий в Афганистане.

Россия и её союзники хотят улучшить координацию в связи с опасностью, исходящей со стороны Афганистана. Сейчас страны ОДКБ в новом формате и по новым сценариям будут отрабатывать механизм обеспечения безопасности государств организации.

При этом аналитики сходятся во мнении, что предстоящие учения ОДКБ - это некий сигнал террористическим группировкам и другим преступным элементам в Центральной Азии, готовящим провокации в регионе.