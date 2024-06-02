Казахстан и США обсудили вопросы стратегического партнерства

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Вашингтон. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между РК и США, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, сверив часы по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнерства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения.





Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.





Американская сторона в свою очередь высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств "С5+1" в сентябре 2023 года.





В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе.